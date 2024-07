Brutal agressió en ple carrer després d’un robatori frustrat a Llíria

Puntades i punyades mentres el subjecten amb una corretja lligada al braç perquè no puga escapar. El brutal vídeo d’una agressió a un presumpte lladre que va ser sorprés en un xalet de la urbanització El Vergel de San Miguel de Llíria mostra com tres homes, algun d’ells exboxejador professional, propinen una pallissa en ple carrer a un dels presumptes assaltants que pretenien robar en la propietat d’un d’ells.

Cap d’ells ha volgut denunciar

Ni la víctima dels colps, que va patir diverses ferides, ni els presumptes agressors, i, al seu torn, víctimes del robatori frustrat han volgut interposar cap denúncia. No obstant això, atesa la gravetat dels fets, la Policia Local de Llíria va identificar les quatre persones que apareixen en les imatges gravades per un veí i la Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació. Una de les hipòtesis amb què treballen els investigadors és que els assaltants buscaven droga a la casa, encara que als presumptes agressors mai se’ls ha arribat a detindre per delictes relacionats amb la salut pública.

Els fets van ocórrer la vesprada de divendres passat. “Te has equivocado, perra”, li criden a l’home estés en terra mentres el colpegen i li exigixen que els done el nom dels altres assaltants. Un d’ells ordena que no el maten; el seu objectiu, saber qui va encarregar el robatori.

