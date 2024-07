Compromís demana crear una comissió d’investigació sobre les teràpies de conversió a les Corts

Compromís demana que es cree una comissió d’investigació a les Corts sobre les teràpies de conversió sexual. Així ho ha sol·licitat hui el partit de l’oposició, arran de la publicació del reportatge de Levante-EMV en el qual cinc estudiants denuncien el seu professor per sotmetre’ls a esta mena de pràctiques.

La comissió tindria un màxim de díhuit mesos i comptaria amb la presència “d’experts de reconegut prestigi i solvència professional, entitats socials en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, col·legis professionals, representants de sindicats i empreses i societats científiques”, reivindiquen.

Teràpies il·legals

Les teràpies de conversió sexual són il·legals a la Comunitat Valenciana des de l’any 2018 i la llei arreplega multes de 60.001 fins a 120.000 euros, a més de sancions accessòries com la prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajuda pública de la Generalitat per un període de tres a cinc anys, la inhabilitació temporal de la persona o fins i tot el tancament o suspensió temporal del servici o instal·lació fins a cinc anys.

Façana del centre Madre Josefa Campos, d’Alaquàs, esta setmana / GERMÁN CABALLERO

A tu t’agraden els xics?

Este diumenge, Levante-EMV va publicar els testimoniatges de cinc exalumnes del centre concertat religiós Madre Josefa Campos, d’Alaquàs, que van denunciar el seu professor davant d’inspecció educativa per sotmetre’ls a teràpies de conversió sexual durant anys.

Els joves narren com este docent realitzava preguntes sobre la seua sexualitat als seus alumnes, sempre a soles i en llocs poc transitats del centre escolar. Un dels testimoniatges, que és molt recent, explica com el professor va arribar a oferir-li pastilles per a “curar l’homosexualitat”.

Centre Madre Josefa Campos d’Alaquàs, en una imatge d’arxiu / GERMÁN CABALLERO

Els testimoniatges —que preferixen mantindre’s anònims— narren com el docent els va provocar una repressió sexual i personal que es va estendre durant tota la seua adolescència. El docent triava els seus alumnes en primer de l’ESO per a dur a terme estes teràpies: “Tenia 11 anys i no sabia demanar ajuda. Sentia vergonya de la meua sexualitat i vaig acabar odiant-me a mi mateix”, narra Hugo, un dels joves.

“Tenia malsons tots els dies durant una època”. “Em tremolaven les cames quan anava pels corredors només per la por de creuar-me’l”. “Em vaig tancar en l’armari i no li vaig contar res a ningú, em vaig començar a preguntar què havia fet jo malament...”. “Va ser molt traumàtic”, expliquen les víctimes. Els testimoniatges d’estudiants arreplegats per este diari es remunten des de casos molt recents a d’altres que tenen quasi una dècada.

Mater Misericordiae

El professor denunciat per les teràpies també tenia un centre, anomenat Mater Misericordiae, on ha tractat 350 persones a València durant deu anys. Es tracta d’un centre d’orientació familiar (COF) lligat a l’arquebisbat de València, i el conseller del qual és Juan Andrés Talens, director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l’Arquebisbat.

El docent tractava de convéncer els estudiants que captava que visitaren este centre a València. L’entitat es definix com “un hospital de campanya que acull i acompanya els sofriments de moltes persones”. El centre té un equip de 15 professionals (tots ells voluntaris).

