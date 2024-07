Compromís-EU-Podem recrimina al PSOE que no donara suport a les seues propostes LGTBI a Torrent

El Grup Municipal Compromís-Podem-EUPV de Torrent ha lamentat que PP, Vox i PSOE tombaren les seues propostes per a la comunitat LGTBI. Especial és el retret de la coalició al PSOE, en assegurar que “la seua negativa d’aplicar les nostres propostes expliquen els seus 8 anys de govern” en la capital de l’Horta Sud.

Així, el grup municipal va decidir presentar una esmena en la qual ampliava la moció original amb quatre noves propostes d’acord. L’objectiu, segons el seu portaveu, Xavier Martí, era “trencar 9 anys d’immobilisme a Torrent, demanant l’aplicació dels drets de la comunitat LGTBI regulats per les diferents lleis i normatives vigents aprovades per l’anterior govern autonòmic del Botànic”.

“El que no concretava el PSOE”

Martí explica que “la nostra fulla ruta era visibilitzar a Torrent aquells objectius que no concretava la moció socialista, amb 3 noves mesures que l’Ajuntament de Torrent té plena capacitat d’aplicar, i fins i tot l’obligació legal, com és la creació de la unitat contra delictes d’odi en la Policia Local”.

A més, la coalició local de Compromís, Podem i EUPV proposava la programació anual de cursos de formació en diversitat i igualtat per a la joventut torrentina, l’impuls de la informació per a persones trans a Casa de la Dona, així com mostrar la solidaritat del Ple de Torrent amb el col·lectiu LGTBI valencià, que, segons el seu portaveu, “ha patit atacs als seus drets fonamentals per part de la Generalitat, l’Ajuntament de València i la Diputació de València”.

“Sabíem que tant de PP i Vox hi votarien en contra, però la negativa socialista d’aplicar les nostres propostes expliquen els 8 anys de govern del PSOE a Torrent, en els quals no es van implementar les principals normes en defensa dels drets LGTBI aprovades pel Govern autonòmic del Botànic”, argumenta Xavier Martí.

“La realitat és que la població LGTBI torrentina necessita accions valentes i palpables més enllà de pintar banquets o murals; tant quan governen els uns com els altres”, conclou el portaveu de la coalició torrentina d’esquerres.

Suscríbete para seguir leyendo