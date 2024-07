Estes són les 10 comarques on més calor farà hui i demà

Ve la calor després d’un cap de setmana fresc i amb aigua. El sistema de vigilància de temperatures extremes a la Comunitat Valenciana preveuen que, en els pròxims dies, les temperatures augmentaran fins dimecres i farà que les nits canvien, de normals a tropicals (més de 20 graus de mínima). La calor ha aparegut i el litoral valencià ha sigut el primer afectat. A mesura que avancen els dies s’estendrà per les zones de l’interior. I seran fins a deu les comarques que més ho patiran.

La Ribera Alta, el Baix Segura, el Camp de Túria, el Comtat, els Ports, la Costera, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i la Serrania seran les comarques més afectades per la calor. Començarà per la costa i s’estendrà cap a l’interior. Així mateix, per a combatre’l, Sanitat recomana mantindre’s hidratats, tant amb aigua com amb aliments frescos, beure líquids encara que no hi haja set i no fer activitats físiques intenses en les hores més caloroses. I en cap cas deixar a algú dins d’un cotxe exposat al sol.

Consells per a nits de calor

Per a les nits, s’ha d’intentar mantindre les estades ventilades, siga amb aires condicionats o amb les finestres obertes. Cal prestar especial atenció als possibles símptomes de colps de calor: temperatura corporal elevada, sudoració, marejos i confusió. I cal vigilar persones malaltes, xiquets i els més majors, ja que són els col·lectius de més risc. En qualsevol cas, davant d’un problema, està disponible el telèfon del 112.

Poques precipitacions

La previsió de l’augment de les temperatures no comporta un increment del risc d’incendi. Este es mantindrà en un nivell baix general en tota la Comunitat. No obstant això, amb les escasses pluges que no acaben d’humitejar el territori, la vegetació és un polvorí. Les recents precipitacions han deixat aigua en l’interior de València i Castelló, a més d’alguna zona costanera. L’AEMET no en pronostica més fins al pròxim cap de setmana.

