Foios trau a licitació les obres del primer tram de la via ciclopedestre en el camí de la Mar

L’Ajuntament de Foios ha tret a licitació les obres de la primera fase del projecte d’integració paisatgística del camí de la Mar, que inclou, entre altres actuacions, la remodelació del camí i la implantació d’una via ciclopedestre que connectarà la carretera de Barcelona amb la via Xurra. El projecte global comptarà amb una inversió total de 442.000 euros i es desenvoluparà en diverses fases.

Precisament en esta primera, que és la que ara ha eixit a licitació, s’hi invertiran 100.000 euros subvencionats parcialment per la Diputació de València per mitjà de l’estratègia “Reacciona pel clima”, i, entre els treballs previstos, destaca la construcció del primer tram del carril ciclopedestre amb el qual s’espera incrementar la seguretat. A més, també es pretén millorar un recorregut molt transitat diàriament per ciclistes i vianants.

Actuacions previstes

També preveu la demolició de paviments, l’excavació de rases, l’execució de fermes i paviments o la renovació de la xarxa d’enllumenat, a més de la instal·lació de senyalització vertical i horitzontal o la repavimentació de les voreres amb rajoles de ciment hidràulic. En total, el consistori estima que les actuacions s’allargaran durant un termini de tres mesos des del moment en el qual comencen les obres. Les empreses interessades poden presentar els seus projectes fins al pròxim 23 de juliol a les 23:59 hores i tots els detalls de la licitació es poden consultar en la plataforma de contractació del sector públic.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, destaca que, amb la licitació de la primera fase d’este projecte, “continuem avançant en una millor connexió a peu i amb bicicleta amb els grans eixos de l’oci i l’esport, com és l’Anell Verd i la via Xurra. En este cas, retornant la dignitat al camí de la Mar, una entrada històrica de Foios que compta amb un gran atractiu i potencial, ja que travessa un paisatge natural i agrícola de gran valor”.

