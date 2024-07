Iborra complix la seua promesa

Un any ha tardat a tornar. Potser, més del desitjat per a totes les parts, però la tornada d’Iborra, anhelada per tot el llevantinisme, està molt prop de produir-se. Tot està lligat, a falta de la firma i els últims detalls, després que el club i el jugador hagen acordat la seua tornada dotze mesos després que la seua continuïtat es vera frustrada pels límits salarials de LaLiga. Orriols ja activa el compte arrere. L’etern ‘10’ del Llevant està més a prop que mai de tornar a la que sempre ha sigut la seua casa.

Segons va avançar Deportes COPE Valencia, i va poder confirmar Superdeporte, Vicente Iborra serà el següent fitxatge a aterrar al Ciutat de València després de les incorporacions d’Elgezabal, Víctor Fernández i José Luis Morales. Després de finalitzar contracte amb Olympiacos, club amb el qual es va comprometre una vegada el control econòmic de la competició no li va deixar tramitar la seua tornada, el ‘10’ es troba a l’espera de tancar la seua arribada després d’haver aconseguit un acord fins a 2025, amb opció que el contracte siga estés una temporada més. Condicions que són independents a les seues ganes de tornar i al seu desig no només d’esprémer els seus últims anys de futbol amb els colors del Llevant, sinó també de retornar-lo a Primera Divisió.

Una vegada LaLiga va taxar Iborra en 570.000 euros, el club va treballar en la incorporació d’un fitxatge que sempre va tindre clar que volia tornar al Ciutat de València. De fet, la seua eixida a Grècia, més enllà que posteriorment fora valorat com un futbolista que va jugar competició europea, es va donar amb la finalitat d’esquivar la normativa de la Lliga per a seguir a Orriols sense res que l’entremeta. El seu desig és el d’ajudar, tant sobre la gespa com fora dels terrenys de joc, i així ho va reflectir en Superdeporte hores abans de conquistar la Conference League amb Olympiacos. “Sí, vull tornar al Llevant, no fa falta ni que ho preguntes. Ja ho vaig dir quan vaig haver d’anar-me’n. Més enllà del que passe en la final. Formalment no hem parlat, però tinc la tranquil·litat per part del club. Ells saben el que sent i el que pense. Tant de bo puguem unir-nos i aconseguir el bé comú, que és el bé del Llevant. Seria el que més feliç em faria. El dia que senta que no puc donar un rendiment acabaré la meua carrera. Em sent bé, estic jugant competició europea i hi estic participant. Es poden consultar les meues dades físiques, és el que a mi em val per a seguir en actiu”, va dir en les pàgines de Superdeporte.

Després de declinar una proposta de renovació d’Olympiacos, mitjançant unes quantitats inassumibles per al Llevant, i desatendre forts interessos tant del Vell Continent com de fora d’Europa, Vicente Iborra tornarà al Llevant per a complir un somni: continuar jugant a casa, davant de la seua gent i amb la intenció de voler ajudar a aconseguir l’ascens a Primera Divisió. El llevantinisme, mentres, viu entusiasmat per la seua tornada. Il·lusionat amb totes les forces i amb la intenció de llevar-se l’espina de Segona acompanyat del seu capità.

