L’exalcalde de Calp César Sánchez deixa el càrrec de portaveu del PP, però sí que seguix de regidor

“Carta oberta a la ciutadania”. Eixe és el format que ha triat l’exalcalde de Calp César Sánchez per a anunciar que renuncia a seguir de portaveu municipal del PP. També subratlla que continua de regidor: “Li ho dec al meu poble, perquè sempre estaré en deute amb les persones que, elecció rere elecció, han confiat en mi i perquè Calp, este meravellós racó del Mediterrani, el lloc on visc al costat de la meua família, ho val tot”.

César Sánchez és també diputat del PP al Congrés. Des que va començar la legislatura, va demanar a l’alcaldessa, Ana Sala, la seua antiga companya de partit i ara líder de Somos Calpe, i als seus socis de govern (PSOE i Compromís) que li facilitaren el fet de poder exercir de portaveu i assistir els dimarts a les votacions a Madrid. Però no hi ha hagut forma que el tripartit de Calp moguera el ple municipal dels dimarts.

En la política de Calp no hi ha superstició. Li tenen fe als dimarts, el dia suposadament infortunat del “ni et cases ni t’embarques”.

El fins ara portaveu popular diu que no pot donar-li l’esquena a la realitat. “Ana Sala va canviar els plens als dimarts perquè no hi puga assistir. Ho he intentat tot, però ella no em vol en els plens ni a Calp, i cal assumir, amb humilitat, que té el poder sobre les decisions a l’Ajuntament i el poder sobre el PSOE i Compromís”, sosté Sánchez, que avança que, a partir del pròxim ple (ja el de setembre), “tindrem un nou portaveu municipal al qual ajudarem tots”.

“Confiança indestructible, malgrat l’adversitat”

Per tant, l’exalcalde exercirà hui dimarts, en el ple que aprovarà la licitació de les obres del segon institut i el nou col·legi d’educació especial Gargasindi, per última vegada, de portaveu popular. En la seua “carta oberta a la ciutadania”, un format que fa fortuna entre la classe política, avança el balanç del seu any de donar veu al grup popular: “Com a oposició, ha sigut un any ple de reptes, de propostes, de crítica constructiva, de treball en positiu i de mantindre l’equip il·lusionat”. César Sánchez ha destacat la labor “excepcional” dels altres regidors populars. “Els vull agrair la seua confiança indestructible en mi, malgrat l’adversitat”.

