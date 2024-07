Programació de la Filmoteca d’Estiu: del cine mut de Murnau a ‘Oppenheimer’

Els Jardins del Palau de la Música tornen a convertir-se, un any més, en una immensa sala de cine a l’aire lliure. La Filmoteca d’Estiu torna amb una dotzena de títols clàssics, contemporanis i amb nom propi. De la premiada Oppenheimer, a la centenària i muda El último, de Murnau.

El director de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, i el cap de programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado, han presentat este dimarts el programa del cine d’estiu que impulsa la Conselleria de Cultura. Al costat d’ells han estat Cristina Alonso i Raúl Vicent, dissenyadors de Fase Studio i responsables del cartell del cicle.

La Filmoteca d’Estiu tindrà lloc entre el 2 i el 31 d’agost i comptarà amb 12 títols que s’oferiran en 26 projeccions, totes elles en versió original i amb un preu de 3,5 euros l’entrada i 25 euros el bo de 10. Esta edició de la Filmoteca d’Estiu es compon de tres cicles: collita de premis, aniversaris cinèfils i el dedicat al cineasta francés Olivier Assayas.

Per al màxim responsable de l’IVC, “un any més, la Filmoteca d’Estiu potencia l’oferta cultural i d’oci d’estiu a la ciutat. És un lloc de referència per als amants del bon cine, amb criteris de qualitat, respecte a la versió original i preu assequible”.

La programació —ha continuat López Jamar— “es basa en la tradició del cicle clàssic i el contemporani amb les pel·lícules que han guanyats premis de referència”, ha dit. “La Filmoteca d’Estiu és qualitat i un entorn fantàstic”.

Presentació de la Filmoteca d’Estiu, este dimarts, a la Filmoteca / Levante-EMV

Una dotzena de títols en tres cicles

Així, en “Collita de premis”, la Filmoteca d’Estiu projectarà Oppenheimer, guanyadora absoluta de l’última gala dels Premis Oscar; Anatomía de una caída, que va guanyar la Palma d’Or a Cannes, el Goya a millor pel·lícula europea i va arrasar en les principals categories dels Premis del Cinema Europeu; a més de Robot Dreams i Mientras seas tú, que van rebre, respectivament, el Goya a millor llarg d’animació i millor llarg documental. A més de la pel·lícula de Claudia Pinto, que compta amb producció valenciana, el cicle oferirà Kepler Sexto B, millor pel·lícula en els Premis Berlanga de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual.

Quant als aniversaris cinèfils, la Filmoteca d’Estiu ha programat El último, de Murnau, que complix 100 anys; El jovencito Frankenstein que bufa 50 ciris i Stop Making Sense, pel·lícula-concert sobre la banda Talking Heads, que complix 40 anys.

Segons el programador, es podran veure els quatre primers títols d’un cicle dedicat al cineasta francés Olivier Assayas, “el millor hereu de la Nouvelle Vague”: Irma Vep, de la qual Assayas va fer un remake en format sèrie en 2022; Las hores del verano, Viaje a Sils María i Personal Shopper.

‘El jovencito Frankenstein’ obri la programació del cicle / Levante-EMV

Pel·lícules domèstiques de temàtica estiuenca

Tant López-Jamar com Hurtado han reivindicat el “patrimoni” audiovisual valencià que es conserva en l’arxiu de la Filmoteca i han explicat que abans de cada sessió es projectarà un xicotet clip amb pel·lícules de caire domèstic de temàtica estival.

