Vox a la C. Valenciana “farà el que diga Abascal”

El síndic del PP a les Corts, Miguel Barrachina, ha afirmat este matí que confia “absolutament” que es mantinga el pacte de govern valencià, mentres el seu homòleg de Vox, José María Llanos, s’ha remés a l’amenaça del líder d’este partit, Santiago Abascal, de trencar els executius autonòmics de les comunitats que acullen menors migrants.

Així s’han pronunciat tots dos, a preguntes dels periodistes, un dia després que Abascal advertira que Vox donarà per “trencats” els governs que compartixen si els presidents populars —com el valencià Carlos Mazón— reben les quotes de migrants que el Govern vol repartir mitjançant una reforma de la Llei d’estrangeria.

Barrachina, segons arreplega Europa Press, ha defés que la Comunitat “gaudix d’un govern unit” amb uns “socis lleials” que pretenen continuar “governant per a tots”, cosa que ha lligat amb mesures com el decret de simplificació administrativa que aprova este dimarts el Ple del Consell. “Absolutament, no tinc cap dubte”, ha insistit en ser preguntat per si confia que no hi haja una ruptura.

Ara bé, el síndic “popular” ha sostingut que “desgraciadament, Espanya no té una proposta” per a distribuir estos menors i ho ha lligat amb la “debilitat” del president Pedro Sánchez per a arribar a un acord.

“Ja només s’entra per Espanya: la via italiana i la grega s’ha descartat. Les màfies han triat Espanya perquè Sánchez és en si mateix un efecte crida que va en perjuí dels menors i de la societat espanyola i europea”, ha asseverat.

“El que diga Abascal”

Des de Vox, Llanos ha afirmat que la postura del seu partit la marca Abascal, que “ha sigut molt clar dient que els governs autonòmics que acullen ‘menes’ seran governs trencats en els pactes amb el PP”: “Per descomptat, el que diga Abascal és el que farà Vox”.

És una cosa que ha justificat perquè combatre la immigració “il·legal, massiva i indiscriminada” i defendre la seguretat “forma part de l’ADN de Vox”. Per tant, ha garantit que “qualsevol altre tema que forme part del pacte de govern i de l’ADN de Vox és suficient per a trencar un govern” i els seus votants ho entendrien.

Dit això, ha remarcat que PP i Vox a les Corts no han parlat sobre esta amenaça i que desconeix si s’ha tractat en el si del Consell.

A més, després de puntualitzar que “el govern funciona perfectament i els dos grups també”, ha assenyalat que, si hi haguera una ruptura, “Vox donarà suport a les mesures d’altres grups que considere bones”.

“Si hi haguera una ruptura, Vox donarà suport a les mesures d’altres grups que considere bones”

En este punt, en ser repreguntat per si l’amenaça d’Abascal va de debò, el síndic de Vox ha contestat: “No volem trencar el govern, simplement repetisc les paraules del nostre president”. I ha afegit que “es decidirà on s’haja de decidir” en funció de si “s’incomplix o no el pacte de govern”.

L’esquerra: “Menos lobos”

Per part de l’oposició, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha assegurat que “Mazón està terroritzat per les amenaces de Vox”, la qual cosa, al seu juí, demostra que Abascal “està governant des de Madrid”, i ho ha relacionat amb les declaracions del president d’este dilluns sobre la saturació dels centres d’acolliment.

Enfront d’això, ha exigit al cap del Consell que “trenque amb la ultradreta i no s’agenolle a les tesis racistes i xenòfobes de Vox”. “Carlos Mazón té els vots del PSOE per a poder trencar amb la ultradreta —ha asseverat—. Sincerament, ja no sabem on acaba el PP i on comença Vox”.

I Joan Baldoví (Compromís) ha menyspreat l’amenaça de Vox, ja que considera que “no trencaran cap govern, continuaran cobrant de les institucions i no passarà res”. “Menos lobos, Caperucita”, ha il·lustrat.

També ha assenyalat que és “molt poc cristià, per a un partit que diu defendre els valors del cristianisme”, rebutjar l’acolliment de persones que només volen tindre una vida digna.

