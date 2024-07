Compromís porta a Ciutat Vella els cartells contra el tancament infantil

"Contra la imposició de la cultura del maltractament i el perill a València, No als correbous a Ciutat Vella" és el lema de la campanya de cartelleria que ha iniciat al Grup Municipal Compromís com a resposta a l'aprovació d'un festeig "simulat infantil" per a celebrar en algun moment, en algun lloc, del barri antic de la ciutat, després de l'aprovació per la Junta de Districte de les activitats subvencionables per a l'any 2024.

Tal com estava previst, el grup al complet han fet una compareixença al carrer Cavallers per a presentar el cartell. Estaven tots els edils sense excepció. Una cartelleria estrident en groc per a cridar l'atenció, que inclou el típic senyal de "Perill. Xiquets" del codi de circulació, amb un bou perseguint-los. Una silueta que representa un bou "de veritat", i no amb rodes, que és el que, en el pitjor dels casos, s'empraria -altres alternatives són inflables o persones disfressades".

La idea del grup -que ha fet bandera d'este tema- és omplir Ciutat Vella d'estos cartells de protesta, per a visibilitzar el rebuig a una activitat que considera no sols "molt polèmica", sinó que no compta amb el beneplàcit dels veïns del barri. "De fet, la primera votació va haver d'anul·lar-se i posposar-se per les queixes del veïnat present", assegurava la portaveu Papi Robles.

"Imposició d'ideologia"

La posada en escena és una continuïtat del missatge crític expressat per la coalició, que parla "d'una imposició de la ideologia de la tortura del vicepresident torero", en al·lusió al promotor d'esta, Vicente Barrera, com a "iniciativa ciutadana" -d'un particular-, "i ha posat en evidència la falta de paraula de Catalá i del Partit Popular, que primer va assegurar que no votarien esta proposta, però que va recular i va acabar votant el que Vox volia”.

La també edil Glòria Tello ha recordat que Compromís presentarà sengles denúncies a l'Organització de Nacions Unides (que va emetre una recomanació per a prohibir actes taurins amb públic infantil) i al Defensor del Poble (amb competències sobre els drets dels menors).

Suscríbete para seguir leyendo