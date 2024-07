Els valencians paguen 4.670 euros més per la compra de cotxes usats que en 2023

Comprar hui un cotxe usat a la Comunitat Valenciana és 4.670 euros més car que fa un any. És el que assenyalen les dades oferides este matí en l'últim baròmetre oferit per Ganvam (patronal dels distribuïdors oficials i independents) en col·laboració amb Coches.com, el qual remarca que el preu mitjà desembossat en l'autonomia per a fer-se amb un vehicle en el primer semestre de 2024 se situava en els 25.230 euros, més d'un 22,7 % més que la dada que es registrava en el mateix període de fa un any.

Eixa pujada, que multiplica per quatre l'encariment mitjà a Espanya, resulta amb diferència la més alta -Balears, la segona en este creixement, s'eleva un 15,53 %- entre tots els territoris del país. Això col·loca la Comunitat com la tercera autonomia amb major preu mitjà en estes adquisicions de vehicles de segona mà, només superat pels 27.290 euros que es van pagar a Cantàbria i els 26.500 que es van abonar de mitjana a Castella i Lleó.

Cotxes de 15 anys o més

Segons explica el baròmetre, en un "context d'incertesa tecnològica i també econòmica" en el qual l'adquisició d'un vehicle nou s'ha convertit en un repte per a la butxaca, són els models de més de 15 anys d'antiguitat els que estan disparant l'interés dels clients i, amb això, els seus preus. No en va, destaca el text, són "la primera solució de mobilitat per a molts conductors, en un moment en el qual els preus dels vehicles més eficients s'allunyen de les rendes mitjanes".

Clients mirant cotxes d'ocasió a València. / JM López

Tenint això en compte, resulta especialment cridaner que mentres les vendes d'ocasió s'han incrementat tan sols un 6,9 % -passant de 104.289 unitats venudes a 111.487- en relació a la dada del primer semestre de 2022, l'aposta a la Comunitat Valenciana per cotxes que han complit la dècada i mitja de vida s'han disparat un 48,89 % en relació a dos anys abans, la pujada més alta de tota Espanya. A més, també és rellevant la pujada que estan tenint aquells amb entre 3 i 5 anys d'antiguitat, que pugen un 41,1 %.

Plans d'incentiu

Més enllà del cas valencià, Fernando Miguélez, director general de Ganvam, ha destacat que "les previsions que manegem apunten al fet que les vendes de turismes d'ocasió superaran els dos milions d'unitats venudes a tancament de 2024, de les quals més de 850.000 unitats correspondran a models de més de 15 anys, la qual cosa evidencia la necessitat de posar en marxa plans d'incentiu molt més eficaços que, tal com hem traslladat des del sector a l'Administració, complisquen amb tres premisses: ha de ser més rendible entregar el cotxe per a ferralla que revendre'l en el mercat de segona mà; ha de facilitar-se una ajuda directa i han d'incloure's els models d'ocasió de fins a cinc anys per a convertir la mobilitat zero i baixes emissions en una opció de mobilitat assequible i accessible”.

