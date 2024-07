La festa del comerç torna al Port de Sagunt

Divendres que ve 12 de juliol, l'avinguda 9 d’Octubre del Port de Sagunt serà l'escenari de ‘La gran festa del comerç’, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sagunt i que reunix el comerç local en una celebració que es durà a terme de 17.30 a 21.30 hores.

El president de l'Associació de Comerç 9 d'Octubre, Gregorio García, ha estés una invitació a tota la ciutadania perquè participe en este esdeveniment que comptarà amb múltiples activitats, incloent-hi un tren turístic gratuït amb un recorregut des de la platja fins a l'avinguda i que oferirà als visitants l'oportunitat de gaudir de les vistes i conéixer els diferents llocs.

Entre les activitats més destacades, hi haurà jocs d'aigua per a refrescar-se, una festa de l'espuma pensada i espectacles de màgia per als més menuts.

La regidora de Comerç i Mercats, Natalia Antonino, ha explicat que esta campanya també té com a objectiu donar a conéixer els establiments i servicis que formen part del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (Sicted). Estos inclouen hotels, restaurants, bars, taxis, cellers, cafeteries, agències de viatges, gelateries i guies turístics,

"A més de promocionar la nostra marca turística, volem incentivar el consum amb un bonic regal que el turista que ens visite podrà lluir en les nostres platges i piscines", afirma. Al final, comenta, "turistejar té premi a la nostra ciutat".

Els comerciants de l'avinguda 9 d’Octubre han unit esforços per a oferir promocions especials i descomptes exclusius durant la festa, animant residents i turistes a descobrir tot el que poden oferir. Amb la col·laboració de tots, s'espera que esta festa del comerç siga un esdeveniment inoblidable que promoga el comerç local i la diversió.

