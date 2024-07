Les EOI critiquen les retallades en l’ensenyament d’espanyol: “Hi ha 2.450 places i s’han rebut 6.700 sol·licituds”

Els departaments d’espanyol de les escoles oficials d’idiomes carreguen contra les retallades aprovades per Conselleria d’Educació per al curs 2024-25. Els docents critiquen que s’han suprimit 54 aules, la qual cosa suposa 1.520 places menys i 13 professors que es quedaran sense treball.

La principal crítica és la falta de correspondència d’estes retallades amb la realitat que viu l’idioma. Per al curs 2024-25, s’han oferit 2.450 places, encara que en el procés d’admissió de juny s’han rebut 6.700 sol·licituds. A més, assenyalen que al setembre s’obrirà un altre termini d’admissió, fet que augmentarà encara més el nombre de sol·licituds.

Conselleria d’Educació va esgrimir diverses raons per a justificar estes retallades: que en les escoles d’adults també es pot estudiar espanyol, en els centres de les universitats i en les ONG. No obstant això, els docents no hi estan d’acord per diversos motius.

Protesta de docents de l’EOI de Saïdia per les retallades en educació / Gonzalo Sánchez

Queixes

La principal reivindicació és l’oficialitat de l’ensenyament de l’espanyol, ja que, com recorda, les EOI són l’únic organisme, al costat de l’Institut Cervantes, capaç de certificar de manera oficial els nivells de l’idioma en el marc de la normativa europea. Ni les escoles d’adults, ni les ONG, expedixen títols oficials.

D’altra banda, reivindiquen l’ensenyament públic i de qualitat d’estes escoles, on una matrícula anual pot costar 91 euros, enfront del preu de l’ensenyament privat que pot ser fins a deu vegades més alt. De la mateixa forma, els exàmens de l’Institut Cervantes (només fer la prova) oscil·len entre 112 euros per al nivell A1 i 234 euros per al C2.

D’altra banda, les ONG arriben allà on l’Administració no arriba i es dediquen a protegir les persones més vulnerables de la societat. Este no és el cas de l’alumnat de les escoles oficials d’idiomes.

L’alumnat de les escoles oficials d’idiomes “residix a la Comunitat Valenciana, paga els seus impostos i té dret a un ensenyament públic i de qualitat com qualsevol altre ciutadà. En concret, l’alumnat estranger necessita aprendre espanyol per a desimboldre’s en el dia a dia, tant per a anar al metge, per a parlar amb el mestre del seu fill o per a comunicar-se amb l’Administració”, reivindiquen.

Suscríbete para seguir leyendo