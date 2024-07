Woodman i Cameron 'alliberen' els seus àngels i mites a l'IVAM

Julia Margaret Cameron va nàixer a l'Índia britànica en 1815 i va morir a Sri Lanka amb 63 anys. Francesca Woodman va vindre al món a Denver, Colorado (els EUA), en 1958 i es va llevar la vida als 22. Un segle i continents separa les dos artistes, que hui protagonitzen l'última exposició de l'IVAM: "Retrats per a somiar", i que reunix 140 instantànies preses per dos de les fotògrafes més rellevants de la Història de l'Art.

La mostra, en col·laboració amb la National Portrait Gallery de Londres -on ja s'ha exposat- posa en diàleg per primera vegada les obres d'estes dos artistes tan distants en el temps i espai però amb molt en comú. La directora adjunta de l'IVAM, Sonia Martínez, i la conservadora de fotografia de la National Portrait Gallery de Londres, Georgia Atienza, van presentar este dimecres l'exposició que es podrà visitar en el centre d'art fins al mes que ve d'octubre.

Cariàtides de Woodman. / JM López

Fugir de la biografia

L'exposició es compon de 100 obres de Woodman i 40 de Cameron, que abasten tota la carrera de les dos fotògrafes i que pretén fugir de la biografia per a centrar-se en el temàtic. D'esta manera, la investigació de l'IVAM amb la National Gallery londinenca posa el focus en la “imperfecció” tècnica dels treballs de les dos fotògrafes, el seu interés pel procés creatiu com a tal, la seua curiositat per “l'exploració”, així com la temàtica conjunta, van explicar Martínez i Atienza.

Segons va apuntar Atienza, la intenció de la mostra -comissariada per Magdalene Keaney- és “explicar visualment els punts de trobada i diferències; el títol reflectix la idea de les dos fotògrafes d'experimentar, d'explorar a través del retrat”. Per a això, la mostra s'articula a través de diversos apartats que transiten per la visió dels àngels, la mitologia, la idea dels dobles, les cariàtides, la naturalesa i la feminitat, els models i les muses o els hòmens.

La mostra es pot visitar fins a octubre a l'IVAM. / JM López

El recorregut de l'exposició suposarà per al visitant un salt temporal entre el segle XIX i el XX, però dins d'un lapse relativament curt perquè cap va estar més de 15 anys en actiu. Entre les principals obres exposades es troben els primers treballs de les dos fotògrafes, quan van començar a llaurar-se el seu propi estil. Al costat d'estos, sorgixen les visions angelicals de les dos creadores com d'un altre món o les cariàtides de Woodman, que suposarien el seu últim gran projecte, en les quals va experimentar amb el gran format, inspirada per les columnes de l'antiga Grècia amb forma de dona.

I malgrat reivindicar a dos dones fotògrafes, amb molta presència del retrat femení, la mostra conclou amb l'apartat "Hòmens", en el qual les dos exploren a través de la fotografia d'amics.

