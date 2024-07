Burjassot premiarà l'ús del valencià en xarxes socials

L'Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Promoció del Valencià i d'AVIVA Burjassot, llança els I Premis a l'Ús del Valencià en la Xarxes Socials, al mateix temps que ha convocat també la quinta edició dels Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç 2024.

Les dos convocatòries s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) en data de dijous 11 de juliol, de manera que el període per a la presentació de les sol·licituds quedarà establit entre el 12 de juliol i l'1 d'agost de 2024, tots dos dies inclusivament. Les sol·licituds per a les dos convocatòries hauran de presentar-se a través de la seu electrònica.

Influencers en valencià

Dels I Premis a l'Ús del Valencià en les Xarxes Socials podran ser beneficiàries les associacions de Burjassot legalment constituïdes que hagen dut a terme les activitats de foment del valencià previstes en la convocatòria, entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2024. Hi haurà huit premis, que oscil·laran des dels 800 euros per al primer premi i fins als 250 de l'octau, amb una dotació total de 4.000 euros.

La finalitat d'estos premis, amb muntant econòmic, és promoure l'ús social del valencià en les xarxes socials per part de les associacions locals a través de publicacions en els seus comptes de Facebook, Instagram, X i YouTube, en compliment amb el Reglament municipal de normalització lingüística de l'Ajuntament de Burjassot, que té entre els seus objectius fomentar el valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, normalitzar l'ús oficial de la llengua en l'àmbit de l'Ajuntament i del municipi i fer efectiu l'ús social de la llengua.

Promoure la llengua en el comerç local

Pel que respecta als V Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç, podran beneficiar-se'n les empreses, els comerços, els servicis, les indústries i els professionals legalment constituïts del terme municipal de Burjassot que hagen dut a terme les activitats de foment del valencià previstes en esta convocatòria, entre l'1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024. Hi haurà huit premis, que oscil·laran des dels 800 euros per al primer premi i fins als 250 euros de l'octau, amb una dotació total de 4.000 euros.

En este cas, l'objecte d'estes ajudes econòmiques, en forma de premis, és promoure l'ús social del valencià en l'àmbit comercial a través de ferramentes com la cartelleria, la retolació i el material imprés (albarans, bosses, factures, dissenys), així com l'ús de les noves tecnologies (pàgines web, vídeos, xarxes socials, etc.) per a la promoció dels seus servicis.

Tota la informació referent a tots dos premis pot consultar-se en el portal de transparència.

