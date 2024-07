Dels termòmetres disparats i les nits equatorials, a l'enfonsament tèrmic el cap de setmana

Més calor. Si la pujada de les temperatures que s'esperava per a la nit de dimarts i dimecres era asfixiant, les que venen són pitjors. Les primeres nits tòrrides criden al timbre del sistema de vigilància de temperatures extremes en la Comunitat Valenciana. Unes temperatures que aniran apareixent durant l'ocàs del dijous i l'entrada del divendres, i que superaran els 28 graus de mínima, en part del Comtat i de la Marina Baixa. Les nits equatorials (superiors als 25º) s'expandiran per les províncies de València i Alacant. I Castelló quedarà immers en un clima tropical.

Cocentaina, Muro d'Alcoi, Benimarfull, Alcosser, l'Orxa, Planes i Beniarrés, a la comarca del Comtat; i Benidorm, Castell de Castells, la Nucia i Polop, a la Marina Baixa; seran els pobles que patiran la fogonada de les nits tòrrides. Les primeres de l'estiu. D'altra banda, l'Alcoià, la Canal de Navarrés, l'Alacantí, la Safor, la Vall de Cofrents-Aiora i l'interior de la Marina Alta gaudiran d'una nocturnitat equatorial. La resta de comarques, tropical.

La jornada del dimecres ha deixat unes temperatures màximes que han fregat els 40 graus. Villena, Ontinyent, el Genovés i Aielo de Malerit han registrat 39º. No obstant això, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu que, a partir del migdia del dijous, les temperatures es dispararan més. Arribant als 41º a Cofrents, 40º a Ontinyent i Aiora. També hi haurà indicadors de 39º i 38º que s'expandiran per l'interior de València i Alacant. A Castelló s'espera que els termòmetres arriben als 34º de màxima a Bejís, Montanejos i Segorbe. Així mateix, pot haver-hi pics i superar les previsions de totes les províncies

El litoral costaner es mantindrà més fresc que la resta de la Comunitat / Aemet

Mesures per al dia

Davant de l'asfixiant calor que s'acosta, la Conselleria de Sanitat insistix en la importància de mantindre's hidratat i menjar ensalades, fruites i verdures. Beure aigua fins i tot quan no es tinga set. La ventilació és un factor fonamental per a mitigar el minvament físic de la calor. S'ha de prestar especial atenció al col·lectiu vulnerable de colp de calor: xiquets, majors i malalts. Buscar llocs frescos i no fer activitats físiques, ni exposar-se al sol innecessàriament. I en cap cas deixar una persona o una mascota tancada en el cotxe.

Recomanacions per a la nit

Per a la nit, es recomana mantindre les estades ventilades, siga mantenint oberta la finestra o utilitzant ventilador o aire condicionat. S'ha de cuidar el grup que pot veure's més perjudicat: menors, majors i persones amb patologies. A més, cal vigilar possibles símptomes de colps de calor: sudoració, marejos, elevada temperatura corporal i confusió. Així mateix, l'aigua serà el millor amic per a mantindre's hidratats i superar l'onada de calor.

Risc d'incendi

El risc d'incendi baixa malgrat l'augment de les temperatures. Tant de nit com de dia. L'avís es generalitza a nivell "baix" i d'"absència de risc". En qualsevol cas, es demana a la ciutadania que, per a combatre'l, es telefone al 112. Tot avís a temps, pot salvar un desastre.

Canvi de l'oratge

Meteored ha anunciat que el dijous serà el dia més calorós. No obstant això, de cara al cap de setmana es produirà un notable descens de les temperatures. La previsió assenyala que divendres baixarà el mercuri i que dissabte poden produir-se precipitacions a la Comunitat. I diumenge s'espera que hi haja estabilitat atmosfèrica i un augment de les temperatures.

