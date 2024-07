El Govern preveu l'arribada de 41 milions de turistes entre juny i setembre, un 13 % més

El turisme manté l'"efecte xampany" en el qual està instal·lat des de finals de l'any passat, amb una previsió d'arribades de visitants internacionals de 41 milions de turistes entre juny i setembre, un 13 % més que fa un any, i 59.000 milions d'euros de gasto, un 22 % més, segons la prospectiva de Turespaña, revelada este dijous pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. En cas de mantindre's eixa tendència, que és la mateixa que ha acompanyat les dades dels primers cinc mesos, l'any podria tancar amb l'arribada de 96 milions de visitants i 132.500 milions de gasto.

"Això és una expressió de l'èxit del model turístic d'Espanya, basat en la qualitat social i ambiental del país", ha expressat Hereu, que no ha volgut augurar si este creixement a l'estiu podria anticipar que Espanya serà el país que més turistes reba en el món en 2024, per davant de l'actual líder, França. "Per a nosaltres, és fonamental guanyar la lliga de la qualitat i un model turístic respectuós en les comunitats que visiten i un respecte al medi ambient, la història, els valors i la qualitat de vida dels residents", ha agregat Hereu.

En este sentit, Hereu ha qualificat d'"injusta" i "exagerada" la repercussió internacional que ha tingut la manifestació d'esta finalitat de setmana a Barcelona, on alguns residents han ruixat amb pistoles d'aigua els turistes, i que han sigut arreplegades per mitjans com The New York Times o The Times. "Un dels atractius d'Espanya és que som una cultura hospitalària. Espanya és un model segur. Evidentment, una fotografia puntual en un lloc, que crec que és un acte condemnable, va en contra del sentir del país, però cal delimitar estes dimensions que són exagerades en la premsa internacional", ha afegit.

Plataforma de pisos turístics

El ministre ha fet estes declaracions durant la seua visita a la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i de les Tecnologies Turístiques (Segittur), que serà l'encarregada de desenvolupar la plataforma que preveu arreplegar les dades sobre vivenda d'ús temporal, que inclou l'ús turístic, i que, segons el ministre, podria estar activa el març de l'any que ve. "Un dels objectius és ajudes a les autoritats competents, que són les comunitats autònomes i els ajuntaments, a regular l'oferta turística", ha dit.

El ministre ha subratllat que la tasca del Govern en l'àmbit del turisme es limita a "oferir instruments que ajuden a tindre un millor coneixement d'esta realitat del sector turístic", però és una qüestió de les administracions regionals i municipals "regular". "Nosaltres hem d'oferir instruments per a conéixer i regular millor, però la competència és territorial. Animem a regular, però el quant i el com ho han de desenvolupar ells en funció de la seua ciutadania", ha reiterat Hereu.

