Mazón no preveu avançar eleccions ara si Vox ix del Consell

Malgrat la bona relació exhibida a les Corts este matí entre els encara socis del Consell, l'ambient polític a la Comunitat Valenciana en esta jornada és que tot va encaminat a una ruptura.

La primera reacció en la cúpula popular valenciana és de “sorpresa”, la mateixa que va manifestar ahir el president de la Generalitat, Carlos Mazón, abans que Santiago Abascal elevara el seu to i, després de la conferència sectorial sobre menors migrants, donara per trencats els governs autonòmics. Ningú creia que el pols del líder de la ultradreta podia arribar tan lluny, però, a esta hora, l'opinió estesa en la direcció del PPCV és que queden poques eixides que no siguen la ruptura.

La sorpresa també explica que no existisquen plans B elaborats sobre el futur immediat. En cas de consumar-se l'eixida dels consellers de Vox, Mazón haurà de substituir-los en les tres carteres que ocupen fins a la data Vox (Cultura, Agricultura i Justícia i Interior).

Presidència sí que trasllada algunes idees molt clares. La fonamental és descartar l'opció d'unes eleccions anticipades. "Per què? El Govern funciona", és la reacció immediata. Estan molt a prop, a més, les últimes eleccions autonòmiques: ha passat poc més d'un any. I el que van deixar els resultats de les últimes europees és que no hi hauria grans moviments en la intenció de vot, així que tot podria continuar més o menys igual.

La voluntat, d'esta manera, i l'escenari més possible en este moment, és un govern en minoria del PP, sempre que s'acabe executant finalment l'anunciada ruptura dels governs autonòmics per part de Vox.

Així, Mazón es veuria obligat a una reestructuració de l'executiu. Pot mantindre l'estructura actual o introduir-hi algun canvi, en el sentit d'agrupació d'algunes carteres i de reorganització de competències entre els departaments. És el que haurà de veure en les pròximes hores en la hipòtesi que Vox abandone. En tot cas, haurà de realitzar nomenaments en els primers escalons. Hi ha la possibilitat que en els nivells inferiors, algun càrrec actual de Vox continue.

Governar en minoria, sense la companyia de Vox, pot desbloquejar algunes qüestions en les quals l'oposició ha posat la presència de la ultradreta com a línia roja. És el cas dels òrgans estatutaris, com el Consell Valencià de Cultura (CVC).

Com a contrapés, un PP amb 40 escons a les Corts, a 10 de la majoria absoluta, pot veure complicat tirar avant alguns dels projectes legislatius més importants. La prova de foc del to de la legislatura, si es produïx la ruptura, seran els pressupostos del pròxim any, que han de tramitar-se en tornar de l'estiu.

