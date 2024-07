Morant desafia Mazón a convocar eleccions: "Estem preparats"

La líder del PSPV i ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha exigit este dijous que el PP trenque amb Vox "per dignitat", com fan la resta de representants del Partit Popular a Europa. La decisió depén del Comité Nacional de Vox, a Madrid, però, per si de cas, Diana Morant ha pogut fer del seu lema en el congrés en la federació valenciana la seua frase per a situar-se enfront de les possibles corbes d'una ruptura entre PP i els voxistes: "Ací estem".

"Estem preparats, que convoque eleccions quan vulga", ha indicat la secretària general dels socialistes valencians i ministra de Ciència des de les Corts, on ha acudit a seguir la sessió per a visibilitzar el seu rebuig a la nova llei de concòrdia contra la qual, ha anunciat, el Govern recorrerà al Tribunal Constitucional. No obstant això, l'aprovació de la llei i el seu futurible recurs al tribunal de garanties ha quedat en un segon pla per la crisi oberta entre PP i Vox en l'àmbit estatal.

El sisme podria portar l'eixida dels voxistes del Consell, malgrat que Morant els veja "molt enamorats". "No sé què passarà, però jo els he vist molt enamorats, alineats", ha assegurat la dirigent socialista, que ha indicat que este és un "debat que transcendix" a PP i Vox a la Comunitat Valenciana i que és "a nivell nacional". Sobre este, la ministra ha assenyalat que el problema de fons "és la disputa de PP i Vox per a saber qui és més radical" i la "indefinició" dels populars sobre una matèria clau com és la política migratòria.

La líder del PSPV, Diana Morant, acudix al ple de les Corts, este dijous / Germán Caballero

Així, Morant ha reclamat al PP que trenque amb Vox "per dignitat", perquè, ha explicat, esta formació no hauria d'haver entrat en les institucions. "Té un deure moral, que és traure la ultradreta de les institucions", ha assenyalat. La socialista ha indicat que és "curiós" que siga Vox "el que amenace el PP de trencar i no al revés" i ha recordat que Carlos Mazón va ser el primer candidat autonòmic dels populars que va pactar amb Vox després de les eleccions del 28 de maig. Després, totes dues formacions van pactar a Aragó i Extremadura governs de coalició.

"Indistingible de Vox"

Esta unitat entre populars i voxistes, evidenciada en el ple d'este dijous malgrat l'ambient de ruptura, ha sigut un motiu pel qual Morant ha assegurat que els socialistes no faran costat a un PP que "retalla drets" i que és "indistingible de Vox". De fet, ha insistit que este dijous tots dos partits han tirat avant la Llei de concòrdia que deroga la Llei de memòria democràtica. "Hui els he vist molt enamorats", ha afegit.

Enfront d'una possible ruptura i un hipotètic avançament de les eleccions (cosa que no sembla de moment passar pel full de ruta dels populars), Morant ha expressat que en el PSPV estan "preparats", perquè són "l'alternativa real al govern del senyor Mazón. "Que convoque eleccions quan vulga", l'ha desafiat.

