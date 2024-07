La novetat que arriba al mercat de Russafa per a despatxar fora d'horari comercial

El mercat de Russafa inaugurarà a finals de mes les seues taquilles refrigerades, amb la qual cosa millorarà l'oferta per als clients potencials. Estes taquilles permeten adquirir els productes per telèfon o whatsapp i recepcionar-los fora de l'horari comercial, ja que són accessibles des del carrer mitjançant l'ús de pantalles i codis d'identificació. Es tracta, juntament amb una altra tanda a Torrefiel, d'un poc menys d'un centenar d'unitats, que disposen d'una instal·lació pròpia de climatització amb mòduls que disposen de tres tipus de temperatures: ambiental -una taquilla més simple-, refrigerada i per a congelats, que depenen del tipus de productes que s'han encarregat.

Així mateix, el mercat posarà en marxa en breu un compactador de residus, que permet ordenar i empetitir el material de rebuig, així com una sala de cartonatge per a la recollida selectiva de productor reciclables. També s'està acabant la instal·lació de wifi intern i plaques solars per a l'energia de l'immoble.

El regidor de Mercats, Santiago Ballester, va visitar ahir les obres, que han sigut realitzades al costat de la paret de la plaça Baró de Cortes. Es tracta d'un servici addicional, considerat pel regidor com una fórmula «alternativa, perquè cal buscar noves línies de negoci. Amb esta mena de taquilles es posen els productes de mercat a l'abast d'aquelles persones que no hi poden acudir en els horaris d'obertura convencional». Les previsions són les d'acabar «este divendres, dilluns o dimarts com a més tard», i, una vegada recepcionades, es posaran en funcionament.

