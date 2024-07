Opció Reuvers per a "tancar" la plantilla

Encara que, en acabar la temporada, el seu futur taronja estava en l'aire malgrat tindre dos anys més de contracte, l'opció que Nate Reuvers seguisca és la més probable ara mateix per a tancar la plantilla, encara que el València Basket no tanca la porta al fet que sorgisca una oportunitat de mercat i el jugador puga eixir cedit. El club, de fet, té decidit apostar d'inici per una plantilla de 13 jugadors amb la presència d'una de les joies del bàsquet espanyol, un Sergio de Larrea que va estar en la concentració prèvia al Preolímpic de la selecció absoluta i que va arribar a debutar amb tot just 18 anys contra la República Dominicana, en un partit en el qual va sumar set punts.

En este escenari i atés el fet que Reuvers ha aconseguit també la nacionalitat hongaresa a l'espera del seu debut amb la selecció magiar, la seua continuïtat a la Fonteta és ara mateix la primera opció, encara que des de l'arribada de Luis Arbalejo a la direcció esportiva del club, la plantilla no pot donar-se mai per tancada.

En el club són conscients que la primera temporada de Nate Reuvers no ha complit amb les expectatives que tenien quan el van fitxar, però entenen que continua sent un jugador vàlid, que venia de fer bons números i cridar l'atenció d'equips de l'Eurolliga, i que, amb un altre entrenador, un altre estil i sent comunitari, és una opció molt seriosa la que puga seguir en la plantilla de la pròxima temporada.

Això sí, en cas que sorgira alguna oportunitat irrebutjable en el mercat, no es descartaria l'opció de buscar una cessió, en tractar-se d'un jugador amb dos anys més de contracte i que podria explotar en la seua segona temporada en la Lliga Endesa.

Jean Montero, "taronja"

L'exterior dominicà de 21 anys, Jean Montero, firma amb el club valencià per a les pròximes tres temporades després d'abonar la clàusula d'eixida al MoraBanc Andorra, del qual ha sigut la revelació de la temporada 2023/24, i es convertix així en la quinta incorporació per a la plantilla que dirigirà este curs Pedro Martínez en Eurocup.

Suscríbete para seguir leyendo