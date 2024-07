Segart recobra la normalitat

Després de quatre dies sense servici de telefonia mòbil, Segart ha recobrat la normalitat. Una situació sobre la qual, hui dia, no hi ha resposta, cosa que manté indignat l'alcalde de la localitat, Francisco Garriga. "No sabem el que ha succeït, ací ningú ha donat explicacions de res, i això que li vam dir a l'empresa Vodafone que passara per l'ajuntament a comunicar el que havia ocorregut. Només sabem que està arreglat i ja està", comentava el president de la corporació municipal.

Una avaria

Garriga sospita que podria tractar-se d'una avaria, produïda per la tempesta de fa una setmana i que va afectar la infraestructura de telecomunicacions d'esta companyia, deixant més del 50 % de la població sense servici. Una conjuntura complicada, ja que entre els edificis afectats hi havia el consultori mèdic (amb el qual no es podia contactar si no era presencialment), la farmàcia, el bar i l'ajuntament, este últim va poder donar una eixida gràcies a una línia auxiliar que existia contractada amb una altra companyia.

Garriga no va amagar la seua preocupació pels veïns i veïnes, ja que, en alguns domicilis, l'aïllament era total, sense poder telefonar. No obstant això, no es va viure cap situació d'emergència en eixos dies.

