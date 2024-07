Sueca inaugura el seu segon parc urbà d'aigua

El municipi de Sueca compta, des de la setmana passada, amb una nova oferta lúdica urbana d'aigua, accessible i sostenible, situada en la zona enjardinada entre els carrers Manuel Tarancón i Arnau de Vilanova. El nou Splah Park oferix a la ciutadania, especialment als més xicotets de la casa, una sèrie de jocs en els quals l'aigua és la protagonista, ideal per a suportar millor les temperatures de l'estiu. D'esta manera, s'amplia l'oferta d'esta mena d'instal·lacions, que se sumen a les que es van posar en funcionament, fa dos anys, al carrer Jaume I.

L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Servicis Municipals, Joan Carles Vázquez; i els també regidors Gema Navarro i Joan López, van acudir a la festa d'inauguració, en la qual es va poder gaudir també de castells inflables, música i gelats per a tots els assistents. El projecte, previst des de fa temps pels responsables municipals, ha sigut cofinançat per la Diputació de València i l'Ajuntament. "Atés l'èxit, i la demanda, que teníem al parc situat al carrer Jaume I, calia poder disposar d'una altra instal·lació més d'este tipus, que compta amb una major superfície i més jocs, i amb un sistema de reciclatge i reconducció de l'aigua perquè no es malgaste. Per fi és una realitat i esperem que la ciutadania puga gaudir-ne molt durant estos mesos de calor», ha assenyalat el regidor de Servicis Municipals, Joan Carles Vázquez.

Per part seua, l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que este parc suposa la continuació del projecte que es va iniciar la legislatura passada quant a zones d'oci d'aigua, «la nostra intenció és continuar dotant la ciutadania d'estos espais urbans que a l'estiu seran molt utilitzats, i gaudits, especialment pels més xicotets. A més, estem treballant per a aconseguir la millora d'altres zones de jocs, gronxadors, etc., del municipi, com el parc annex a este SplashPark, que, en breu, serà remodelat per a, en un futur pròxim, procedir a la seua total renovació, com els nostres menors mereixen».

L'horari del Splah Park serà, de dilluns a diumenge, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores. Una vegada finalitzat el període estival, els elements de jocs es retiraran per a evitar-ne la deterioració.

