Així queda el nou Consell després de la ruptura amb Vox

Menys de dotze hores ha durat el buit de poder parcial que ha deixat en el Consell de la Generalitat la fractura del Consell de PP i Vox teledirigida per Santiago Abascal. Els grans canvis afecten les tres carteres que deixen els dirigents ixents, però també provoquen moviments en el segon i tercer escaló i reestructuració de les competències.

Mazón elimina una vicepresidència, les conselleries passen de deu a nou i reorganitza la resta amb reagrupacions i dos nous nomenaments: Miguel Barrachina, fins ara síndic del PP en les Corts, serà el titular d'Agricultura; Vicente Martínez Mus assumirà Medi Ambient, una conselleria que abandona Salomé Pradas per a ser la nova titular de Justícia.

Moviments inferiors

A conseqüència de les eixides del ja exvicepresident Vicente Barrera i els altres dos consellers de Vox (Elisa Núñez i José Luis Aguirre), hi haurà una sola vicepresidenta, que exercirà Susana Camarero, que mantindrà les seues competències al capdavant de Servicis Socials; Salomé Pradas deixa Medi Ambient per a ser la nova consellera de Justícia i Interior en substitució de Núñez; en Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, el titular serà Miguel Barrachina, i el nou conseller de Medi Ambient serà Vicente Martínez Mus, director general de Costes.

Amb l'eixida del vicepresident Barrera, que era també titular de Cultura i Esports, l'àrea de Cultura quedarà integrada en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació dirigida per José Antonio Rovira, mentres que Esports quedarà assumida en la Generalitat Valenciana.

Hi haurà més canvis en els escalons inferiors. De fet, es mantindran càrrecs de Vox com la fins ara directora general de Cultura amb Barrera, Pilar Tébar, que passa a ser secretària autonòmica d'esta àrea, o el director general d'Esports, Luis Cervera, que es manté encara que ara depenent de Presidència.

Justícia

Altres nomenaments que s'aproven en el ple extraordinari del Consell són el d'Elena Albalat, fins ara directora general d'Infància, com a secretària autonòmica de Servicis Sociosanitaris, càrrec que deixa Emilio Argüeso per a convertir-se en el nou secretari autonòmic d'Emergències, i el del senador del PP Vicent Tejero com a nou secretari autonòmic d'Agricultura. Finalment, el jutge valencià José Luis Font Barona és el nou secretari autonòmic de Justícia.

Suscríbete para seguir leyendo