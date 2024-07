La Bundesliga aprova que només els capitans puguen dirigir-se a l'àrbitre en els partits

La Bundesliga ha aprovat que a partir de la nova temporada siguen únicament els capitans dels equips els que puguen dirigir-se als àrbitres per a consultar les seues decisions.

Segons va revelar la revista Sport Bild, la mesura, introduïda per la UEFA per a l'Eurocopa, va ser convinguda després d'un conclave de la Federació Alemanya de Futbol (DFB) el dijous, al qual van assistir el vicepresident i responsable dels àrbitres, Ronny Zimmermann, així com el nou cap dels col·legiats, Knut Kircher.

D'acord amb la informació, la iniciativa s'aplicarà en les competicions de la Bundesliga, la 2a lliga, la 3a lliga i les lligues regionals.

No obstant això, en la Bundesliga encara no s'ha aclarit com actuaran els porters que lluïsquen el braçalet de capità.

Durant l'Eurocopa, la UEFA va optar perquè cada selecció nomenara un jugador de camp com a persona de contacte alternativa de l'àrbitre per a evitar retards en el joc.

