C. Tangana debuta com a director amb un film sobre el valencià Yerai Cortés

Amable i molt nerviós, perquè és com «començar de zero». Així es mostra C. Tangana després del recent anunci del seu debut com a director, amb el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que obrirà la secció «New Directors» del 72é Festival de Sant Sebastià. «És una meravella i un honor», assegura el cantant, que està desitjant que el veja la gent i que ha qualificat de «molt emocional i molt passional». «Com tot el que faig», agrega.

Firmat amb el seu nom real, Antón Álvarez, el músic se centra en la figura del valencià Yerai Cortés (la Vila-joiosa, 1995), que el fascina a parts iguals pel seu talent i per la seua història familiar.

Yerai és una figura inusual dins del flamenc, respectat tant pels gitanos més tradicionalistes com pels artistes avantguardistes com ell, i Tangana l'ha acompanyat des d'octubre de 2022 en un viatge per a gravar un disc en el procés del qual s'enfronta amb el passat i amb un secret familiar.

Música i passió

Yerai Cortés ha treballat amb artistes com La Negra, La Tana, Chuchito Valdés, Javier Colina o Farruquito. La pel·lícula «té molt a veure amb la seua vida, però també amb la música i amb la passió», i en la qual s'introduïx eixa història familiar «que jo crec que tothom pot entendre, que és molt senzilla», explica l'ara realitzador. «Vull que la gent el veja i l'escolte, i crec que si t'agrada la meua música t'agradarà la pel·lícula», assegura.

«El documental de Tangana és una sorpresa perquè crec que és una grandíssima pel·lícula. La veritat és que si no et diuen que és una opera prima, sembla el documental d'algú que fa ja molt de temps que els fa», apunta el director del festival, José Luis Rebordinos, sobre el treball de C. Tangana, que passa a dirigir un documental després de protagonitzar el seu: Esta ambición desmedida, estrenat l'any passat.

