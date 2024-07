Espanya sospesa presentar un candidat per al lloc d'enviat de l'OTAN en el flanc sud

El president del Govern, Pedro Sánchez, no descarta la possibilitat que Espanya presente un candidat per a optar al lloc de representant especial del secretari general de l'OTAN en el flanc sud, però va emplaçar a la negociació discreta amb la resta d'aliats.

Sánchez va deixar oberta la porta a presentar candidat a eixe lloc en la roda de premsa que va oferir al final de la cimera de l'OTAN, en la qual va qualificar de molt positius els resultats d'esta reunió tant per a l'Aliança com per a Espanya, ja que va assegurar que s'han aconseguit els objectius que es pretenien des de fa temps.

Entre estos la major atenció al flanc sud de l'OTAN, concretada en l'impuls d'un pla d'acció específic que dona continuïtat a l'aprovat en la cimera de Madrid de 2022 i en l'acord de nomenar un representant especial del secretari general de l'Aliança per a esta zona. "Ara es tracta de passar de les paraules a l'acció, de desenvolupar eixe pla mitjançant un diàleg i una cooperació cada vegada més amplis amb els nostres socis del sud", va afegir.

Respecte a les decisions que s'han de prendre, com el nomenament d'eixe representant especial, Itàlia ja anunciat que presentarà un candidat. En plantejar-li si Espanya optarà també al lloc i en presentarà un de propi, va posar l'accent que l'important és que s'haja fet el pas d'eixa major atenció al flanc sud i passar de les paraules als fets. "A això es dedicarà Espanya. A partir d'ací, si Espanya pot fer-se càrrec d'eixa representació especial, serà una cosa que parlarem lògicament amb la resta d'aliats, però evidentment este tipus de qüestions és millor portar-les amb discreció i, si ixen, benvingudes", va postil·lar.

Sí que va voler llançar de nou el missatge que va traslladar a la resta de líders en la primera jornada de la cimera, que no pot haver-hi una doble moral i l'OTAN ha d'advocar igual per la defensa del Dret Internacional a Ucraïna i a Gaza. "No hem de permetre'ns ser acusats per ningú de tindre dobles estàndards, dobles morals, en la defensa del Dret Internacional. Això crec que ens restaria força i legitimitat en el concert públic i polític global", va advertir.

Sánchez va tornar a expressar el compromís d'Espanya i de l'OTAN amb Ucraïna, que creu que ix reforçat amb la unitat i cohesió demostrada en esta cimera, en la qual va estar present el president ucraïnés, Volodímir Zelenski. Va garantir que Espanya continuarà contribuint a l'esforç aliat en el flanc oriental i va recordar que ha reforçat el seu desplegament i manté presència en tres grups de combat a Romania, Letònia i Eslovàquia. A més, quasi 2.000 soldats espanyols estan desplegats en missions de l'OTAN i en el segon semestre d'enguany va dir que es continuaran incrementant "significativament" eixes xifres.

Respecte a Ucraïna va ressaltar el fons de 40.000 milions d'euros aprovat en la cimera per a continuar ajudant les seues necessitats militars i el fet que s'haja considerat "irreversible" el camí d'este país per a ser membre de l'Aliança.

