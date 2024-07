La inflació baixa al 3,4 %, i la pujada del preu dels aliments se situa en el 4,2 %, la menor en dos anys i mig

La pujada del preu dels aliments es va moderar al juny amb un descens de dos dècimes respecte a maig, fins al 4,2 %, la menor en dos anys i mig. Este va ser un dels elements essencials que va contribuir al fet que la inflació general baixara dos dècimes respecte a maig, fins al 3,4 %, com va avançar l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a la fi de juny. L'organisme ha publicat este divendres les dades definitives del mes passat que ratifiquen a més de la bona evolució dels aliments, la baixada dels preus dels carburants.

Per la seua part es va mantindre estable la inflació subjacent, la que exclou els elements més volàtils com els aliments no elaborats i l'energia i que és la més estructural, en el 3 %. Segons fonts del Govern, "les dades d'inflació continuen reflectint la capacitat de l'economia espanyola de compatibilitzar el major creixement econòmic entre els principals països de la zona euro amb una moderació dels preus i el manteniment de les mesures per a continuar reduint els preus dels aliments". L'índex de preus de consum (IPC) va registrar una alça del 0,3 % respecte a maig, segons les dades de l'INE.

La dada avançada per l'INE ja destacava "la bona evolució dels preus dels aliments", un comportament que es podia atribuir, en bona part, a l'anunci fet a la fi de mes pel Govern sobre la pròrroga del decret anticrisi que elimina l'IVA en els aliments bàsics i que a partir d'ara s'aplicarà també a l'oli d'oliva, que des de l'1 de juliol està exempt de l'IVA fins a setembre, com el pa, els ous, la llet, les fruites i les verdures.

Llavors, l'executiu també va destacar "la baixada dels preus dels carburants", que feia uns mesos que estaven en escalada i que este juny per fi s'han reduït. Contrasta esta dada amb la de l'electricitat, que al juny es va situar vora els 54 euros el megawatt l'hora (Mwh), per damunt del registrat en el mateix mes de l'any anterior. Això ha implicat tornar al juliol a l'IVA del 10 %.

Amb la reducció de l'índex de preus de consum IPC al juny es modera el nivell general de preus després de tres mesos de 2024 en els quals s'havien anat registrant augments consecutius, relacionats amb la pujada dels combustibles i l'electricitat.

L'evolució del nivell general de preus, que es va disparar amb la guerra d'Ucraïna, va provocar una abrupta escalada dels tipus d'interés per part del Banc Central Europeu (BCE), que va començar fa dos anys fins a arribar el setembre de l'exercici passat al 4,50 %.

A conseqüència d'una certa moderació en l'índex de preus de consum (IPC) de la zona euro, l'institut emissor va optar per aplicar la primera baixada del preu dels diners en 8 anys en la reunió celebrada al juny, amb una retallada fins al 4,25 %. Ara els dubtes planegen sobre la possibilitat de noves baixades dels tipus, que estan molt vinculades al fet que es continue moderant la inflació, l'objectiu de la qual és situar-se entorn del 2 %. El BCE celebra el seu pròxim consell de govern el pròxim 18 de juliol.

Suscríbete para seguir leyendo