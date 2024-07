L'ajuntament comprarà 16 vehicles per a la flota municipal

La Junta de Govern Local ha obert el procediment per a l'adjudicació del contracte de subministrament de vehicles amb etiqueta zero per al parc mòbil de l'Ajuntament de València. El contracte, dividit en quatre lots, ix a licitació per un import de 635.000 euros.

El primer lot, valorat en 84.000 euros, permetrà l'adquisició d'un mínim de dos vehicles de representació 100 % elèctrics. El segon lot, per 158.000 euros, permetrà incorporar al parc municipal un mínim de 3 vehicles híbrids endollables. El tercer lot, amb un gasto previst de 313.500 euros, suposarà l'adquisició de 9 vehicles de tipus turisme 100 % elèctrics. I el lot 4, per 79.500 euros, incorporarà un mínim de 2 furgonetes de tipus mixt 100 % elèctriques i de 9 places.

En estos moments, la flota del parc mòbil municipal està conformada per un total de 90 vehicles dels quals 70 són turismes, 19 són furgonetes i 1 autobús. Dels 90 vehicles, 46 són elèctrics, és a dir, que el 50 % de la flota municipal està conformada per vehicles de combustió amb una antiguitat mitjana de 20 anys.

El 70 % passaran a ser elèctrics o híbrids

No obstant això, amb esta adquisició, vora el 70 % del parc mòbil municipal estarà format per vehicles elèctrics i híbrids endollables, amb l'objectiu de continuar renovant la flota progressivament mitjançant l'adquisició de nous vehicles elèctrics en els pròxims anys.

Objectiu: cent per cent emissions zero

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha destacat que "l'Ajuntament continuarà impulsant la renovació de la flota municipal per a aconseguir el 100 % de vehicles amb emissions zero. És un objectiu que ens hem marcat com a capital verda europea”.

La licitació aprovada hui en la Junta de Govern es dirigix a l'adquisició de vehicles de propulsió 100 % elèctrics o híbrids amb etiqueta mediambiental d'emissions zero, automòbils molt més eficients per als desplaçaments urbans de poc de quilometratge, que són els més habituals en la flota municipal. A partir d'este contracte, el parc mòbil municipal disposarà d'un mínim de 16 nous vehicles 100 % elèctrics i híbrids endollables.

