Mig milió per a la inclusió del poble gitano a València

La Junta de Govern Local ha aprovat hui un conveni de col·laboració que firmarà la Regidoria de Servicis Socials amb la Fundació Secretariat Gitano (FSG) per a executar diferents iniciatives dirigides a impulsar la igualtat d'oportunitats i la inclusió del poble gitano. Segons este acord, l'Ajuntament destinarà més de mig milió d'euros (578.264,50 €) per a finançar la labor d'esta entitat sociointercultural que treballa des de fa més de 40 anys per a la inclusió de la població gitana.

Este acord s'emmarca en la política municipal de “promoció integral de la comunitat gitana, des de l'atenció a la diversitat cultural”. De fet, tal com ha recordat la regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, l'Ajuntament treballa coordinadament amb tot el teixit associatiu organitzat “per a facilitar l'accés de les persones gitanes als drets, servicis, béns i recursos socials en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania”.

En este marc, recentment, l'Ajuntament va acordar destinar 50.000 euros per a sufragar el projecte “ROMI ET HARA”, de la Federació Autonòmica d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA), per a la inclusió laboral i social de les dones en risc d'exclusió social.

