Pobla de Farnals substituïx els jocs del parc del passeig Colón

La Regidoria d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Pobla de Farnals ha invertit un total de 30.000 euros per a millorar les instal·lacions recreatives del passeig Colón. En concret, s'ha procedit a la substitució del parc de jocs pròxim al passeig.

Esta decisió es va prendre a causa de l'avançat estat de desgast de l'anterior parc, causat pel pas del temps i l'ús constant. "Al llarg dels anys, l'antic parc havia sigut objecte de diverses reparacions puntuals. No obstant això, a causa de la seua antiguitat, ja no existien peces de recanvi, per la qual cosa hem considerat, junt amb els tècnics, substituir-lo completament per un de nou", comenta la regidora d'Obres Públiques, Victoria Prieto.

Ambientat en temàtica medieval

El nou parc de jocs, que ja està disponible per al seu ús, està dirigit a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys aproximadament. El seu disseny recrea un castell medieval i està equipat amb dos tobogans i diversos elements lúdics addicionals. Este parc proporciona un entorn de joc segur i atractiu per als més menuts de la casa.

