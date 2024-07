AEMET establix hui una "alerta per calor excessiva" a València

La calor que es va viure anit a València després de la final de l'Eurocopa 2024 (acrescuda per l'eufòria col·lectiva, la tensió i les suors que van acompanyar els valencians) sembla que es mantindrà esta setmana. I hui, dilluns 15 de juliol, podria arribar a convertir-se en un problema en algunes zones (i hores) concretes de la Comunitat Valenicana.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha decretat una alerta taronja que amenaçarà, sobretot, les zones d'interior de València i Alacant al llarg del dia, especialment en la part sud, on les temperatures podrien arribar fins als 40 graus.

Les temperatures superaran els 35 graus en altres zones del terç est peninsular, Guadalquivir, Màlaga, Mallorca i sud de les illes Canàries centrals. Les temperatures mínimes augmentaran en el sud-oest peninsular i en algunes àrees mediterrànies.

Davant d'esta tessitura, és possible anticipar que en la resta de la setmana (encara que l'alerta taronja desapareguera) les temperatures seran molt caloroses a la Comunitat, convertint-se en una incomoditat que ens obligue a utilitzar -més si cap- l'aire condicionat i/o els ventiladors per a aconseguir refrescar-nos.

Per part seua, l'AEMET aconsella, davant d'això, consultar constantment les actualitzacions de l'oratge per a poder previndre les conseqüències negatives que comporta (o que poden provocar) tant a les persones com als béns personals de cadascú.

Suscríbete para seguir leyendo