La compravenda de vivendes torna a la senda descendent i cau un 21,5 % al maig

La compravenda de vivendes va tornar al terreny negatiu al maig en descendir un 21,5 % interanual, la caiguda més forta des de setembre de 2023, i sumar 44.013 operacions, la xifra més baixa per a este mes des de 2020, en plena pandèmia, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Esta caiguda contrasta amb l'avanç del 24 % que van registrar les compravendes a l'abril, el major increment des de maig de 2022, i en el qual també van aconseguir la xifra més elevada d'operacions per a este mes des de 2008, amb 53.091. Un augment que es va veure impulsat per l'efecte de la Setmana Santa, que enguany va caure en març i no en abril com l'any passat. Amb este nou descens, la compravenda de vivendes torna a presentar baixades en l'acumulat de l'any, del 4,1 %.

De l'inici de l'any ençà, la compravenda de vivendes va caure un 2,1 % al gener; al febrer va pujar un 5,8 % després de dotze mesos a la baixa arran de la pujada dels tipus d'interés; al març va caure un 19,3 %; a l'abril es va disparar el 24 % i al maig ha tornat a baixar un 21,5 %.

Al maig, les compravendes de vivenda de segona mà van ser les més nombroses del mercat amb més del 79 % de les operacions. No obstant això, en este mes van ser les que més van disminuir, un 23,2 % respecte al mateix mes de 2023, fins a sumar 34.908 operacions. Per part seua, les transaccions de vivenda nova van disminuir un 14,4 % fins a les 9.105 unitats. En tots dos casos, són les majors baixades des de setembre de 2023.

Per règim de vivenda, la lliure va sumar 40.611 operacions al maig, la qual cosa representa més del 92 % del total, i un descens del 21,7 % respecte a 2023. En el cas de la vivenda protegida, les compravendes van caure un 9,1 % interanual fins a les 3.402 operacions.

Acumulat de 2024

Amb l'ajust de doble dígit registrat al maig, la compravenda de vivendes torna a presentar caigudes acumulades de l'inici de l'any ençà, concretament del 4,1 %. En els cinc primers mesos, el major descens es va observar en les compravendes de vivenda usada, que van caure un 6 %. Per contra, les transaccions de vivenda nova es van incrementar un 4 % des de gener.

Per règim de vivenda, la lliure va acumular una caiguda del 3,4 %, i la protegida, del 13,4 %.

Respecte al mes anterior, abril, la compravenda de vivendes va caure, al maig, un 17,1 %. Tant la segona mà com la vivenda nova van presentar baixades de dos dígits, concretament, del 17,8 % i del 14,5 %, respectivament.

Les transaccions de vivenda lliure van descendir el 17,8 % en taxa intermensual, i les de protegida ho van fer un 7,4 %.

Totes les comunitats en negatiu

Al maig, les compravendes van caure en totes les comunitats, i els descensos més pronunciats van ser els d'Astúries (-25,8 %), Andalusia (-25 %), Catalunya (-24,5 %), Galícia (-22,3 %), Madrid (-22,1 %) i Comunitat Valenciana (-21,6 %). Per part seua, els menors descensos es van donar al País Basc (-3 %), La Rioja (-8,6 %) i Extremadura (-14,2 %).

Al maig es van inscriure en els registres de la propietat 155.241 finques, un 22,6 % menys que en el mateix mes de l'any anterior.

Les permutes de finques van caure un 45,8 %; les herències, el 24,3 %; les compravendes, el 22,1 %, i les donacions, el 14,7 %. Aquelles altres operacions (dacions en pagament, execucions, adjudicacions judicials, concentracions parcel·làries o divisions horitzontals) van decréixer el 22,7 % respecte a maig de 2023.

