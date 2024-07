La Generalitat relaxa els límits per al creixement dels municipis

El Pla Simplifica elimina l'obligatorietat dels informes que fixen el creixement dels municipis, segons la fórmula establida en l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) de 2011 i que eren vinculants des de 2016. El Decret llei del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat, modifica la Lotup (Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge) per a convertir els informes de l'ETCV mencionats, que fins ara eren vinculants, i, per tant, de compliment obligatori, en orientatius.

L'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana va ser el primer document d'ordenació del territori autonòmic aprovat en 2011 per a fixar com, on i de quina manera s'havia de créixer i regular el territori valencià fins a 2030. Des que va entrar en vigor l'ETCV, tots els municipis que revisaven el seu pla general o en redactaven un de nou havien de recaptar de la conselleria competent en urbanisme un document batejat com a índexs màxims d'ocupació del sòl en l'horitzó de 2030. Este informe fixava la xifra màxima de població que pot créixer cada municipi i el nou sòl que podia urbanitzar. Estos límits s'obtenien gràcies a una ferramenta desenvolupada per l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) a partir del Siose (Sistema d'Informació sobre l'Ocupació del Sòl a Espanya) del Ministeri de Transports, a més de fórmules matemàtiques a les quals s'apliquen «taxes de creixement demogràfic, correccions per la grandària del municipi o per vertebració territorial».

Durant cinc anys, des de 2011 fins a 2016, estos informes (que s'obtenien de manera ràpida gràcies a la ferramenta desenvolupada per l'ICV) s'emetien a títol informatiu o orientatiu per als municipis, però no eren de compliment obligatori, i el municipi podia fer i desfer al seu gust. Un lliure albir que es va modificar en 2016 perquè els índexs màxims d'ocupació del sòl foren vinculants per als municipis que revisen el seu pla general o que, per contra, en redacten un de nou. I és esta obligació legal en vigor des de 2016 la que se suprimix ara a través del Pla Simplifica. L'article 3 de la Lotup es modifica per a incloure un nou apartat en el qual s'assenyala: "L'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana fixarà criteris orientadors de desenvolupament territorial que hauran de ser tinguts en compte pels instruments de planificació urbanística".

La clau està, com sol succeir en urbanisme, en els xicotets detalls. Els criteris que establix l'ETCV seran "orientadors del desenvolupament territorial" que "únicament hauran de ser tinguts en compte". Igualment, l'enunciat de l'article 3 passa de preveure que «es potencien assentaments compactes i es minimitze l'ocupació de nous sòls", segons l'enunciat del text refós de la Lotup en vigor des de 2021, a un nou enunciat de 2024: "Se satisfaran les demandes adequades i suficients de sòl, de manera compatible amb els objectius anteriors, orientant-les de manera que es potencien assentaments compactes, es justifique i motive racionalment l'ocupació de nous sòls».

