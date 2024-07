Una gran escultura de vidre per al Palau de la Música

El hall dels Tarongers del Palau de la Música acull una escultura de més de quatre metres d'altura que representa un rellotge d'arena en el qual, en lloc d'este material, fluïx vidre reciclat. Esta peça, obra de Juan Garaizábal, simula el cicle del reciclatge. Es tracta d'una donació que Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada del reciclatge d'envasos de vidre a Espanya, ha fet a l'Ajuntament de València "pel seu compromís amb el reciclatge i amb motiu del seu reconeixement com a Capital Verda Europea". Continuarà exposada de manera permanent per a evocar la consciència ecològica de València i recordar la importància d'este procés circular.

Es va estrenar en Arco

La memòria del vidre, elaborada amb materials reciclats com l'acer inoxidable, vidre bufat i triturat (calcina), es va presentar en la Fira Internacional d'Art Contemporani (ARCO) de Madrid en 2019, "però s'alinea perfectament amb els valors i principis que han fet que València siga designada com a Capital Verda Europea", tal com ha assegurat l'artista, per a qui la peça convida a la protecció del medi ambient, "la promoció de pràctiques sostenibles i l'educació ambiental. També és un crida a la reflexió i a la implicació en el cercle infinit del reciclatge".

