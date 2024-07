L'hospital de Gandia i la UPV investiguen un sistema ràpid de detecció del citomegalovirus

Un equip format per professionals de pediatria de l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia i de la Universitat Politècnica de València (UPV) estan desenvolupant, per mitjà de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), una prova de diagnòstic ràpid en saliva per a la detecció del citomegalovirus.

Així, la investigació s'està duent a terme en el marc del programa UniSalut i és finançada pel subprograma Polisabio de col·laboració entre Fisabio i la UPV.

La infecció per citomegalovirus, principal causant de morbimortalitat infantil d'origen congènit es detecta entre el 0,3 i el 2,4 % dels nounats. Dels nounats simptomàtics, el 4 % mor i el 90 % tindrà lesions neurològiques, entre les quals la sordesa neurosensorial és la més freqüent.

Actualment, la detecció s'efectua mitjançant PCR en mostres d'orina, una prova molt precisa que requerix equips costosos, laboratoris especialitzats i personal específic, per la qual cosa no pot ser utilitzada per a realitzar diagnòstics in situ i massius.

D'ací la necessitat de poder realitzar una prova de cribratge universal ràpida, barata i d'ús fàcil perquè puga ser utilitzada de manera massiva i avançar en el diagnòstic primerenc d'esta infecció.

“Permetria detectar pacients infectats en menys de 15 minuts i amb una alta sensibilitat, la qual cosa suposarà un avanç enorme perquè es puga actuar d'una manera molt més eficaç”, expliquen els investigadors principals del projecte CMVSens, José Miguel Sequí, cap de Pediatria de l'hospital de Gandia, i Estela Climent Terol, investigadora de l'Institut Interuniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic de la UPV.

A més, estes troballes poden permetre també el diagnòstic del citomegalovirus en altres situacions clíniques rellevants com en el cas de pacients amb quimioteràpia o una altra immunodepressió.

L'estudi es troba en fase de desenvolupament i ha sigut un dels 12 projectes de la Comunitat Valenciana que han aconseguit finançament per a accions preparatòries en la convocatòria d'ajudes competitives del subprograma col·laboratiu Polisabio entre la UPV i Fisabio.

Suscríbete para seguir leyendo