Nou club de lectura naturalista a Sagunt

La Comissió d'Educació Ambiental d'Acció Ecologista-Agró al Camp de Morvedre ha anunciat el llançament del club de lectura de la Casa Penya situada al costat de la marjal protegida d'Almardà. Este projecte, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt i amb el suport de Tundra Ediciones, començarà este estiu amb la lectura del llibre La sonata del bosque.

Al setembre, la comissió convocarà la primera trobada, que comptarà amb la presència del seu autor, Joaquín Araújo.

L'objectiu principal d'este nou club és fomentar la immersió literària, l'aprenentatge i la reflexió col·lectiva sobre la naturalesa. Des del centre d'educació i voluntariat ambiental de la marjal d'Almardà, els participants podran explorar i discutir obres literàries que aborden temes mediambientals i naturalistes.

El grup celebrarà trobades trimestrals per a permetre als lectors aprofundir en els llibres proposats, i, sempre que siga possible, comptar amb la participació de l'autor o autora per a discutir l'obra i la seua relació amb la naturalesa.

Cartell oficial del club de lectura / Ajuntament de Sagunt

Per a assegurar una participació àmplia, la comunicació sobre les lectures es realitzarà a través de xarxes socials i correu electrònic. A més, per a aquells que no puguen adquirir el llibre, la Casa Penya oferirà un servici de biblioteca.

Durant els mesos de juliol i agost, el servici de biblioteca estarà disponible els dijous a la vesprada per a l'adquisició i devolució dels llibres.

