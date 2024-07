Ontinyent marca la temperatura màxima d'Espanya en un diumenge de calor intensa

Ontinyent va registrar ahir diumenge, 14 de juliol, la temperatura més alta de tot el territori nacional. L'estació de mesurament instal·lada en la capital de la Vall d'Albaida per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va marcar un pic de 40,1 graus centígrads en les hores centrals del dia. La veritat és que es va tractar d'una jornada d'ambient sufocant i llocs com el Pou Clar es van convertir en un salconduit per a tot aquell que buscava refrescar-se.

Llistat de llocs on es van registrar les temperatures màximes a la C. Valenciana el 14 de juny / Levante-EMV

De fet, en altres localitats de les comarques de la Costera, la Vall d'Albaida i la Canal també es van registrar temperatures notables. Exemple d'això són els 39 graus que va haver-hi a Anna o Enguera, els 38.3° d'Aielo de Malferit, els 38,2° de Quesa i Canals o els 38,1 graus que es van marcar a Vallada, Xàtiva i Bicorp.

Avís taronja

Per a la jornada de hui, s'ha activat un avís taronja per altes temperatures en diverses parts de la Comunitat Valenciana, inclòs l'interior sud de València. Així, l'Aemet exposa que el nivell de risc és "important" i assenyala que "la temperatura màxima podria ser de 40 °C o superior. L'avís es referix a la zona més oriental, on es podria arribar als 41 °C".

Com sol ocórrer en esta mena de situacions, les administracions públiques aconsellen limitar les hores d'exposició al sol, sobretot en les hores centrals del dia, utilitzar crema protectora i roba adequada i hidratar-se de manera correcta i constant.

