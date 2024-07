Puente anuncia la gratuïtat de l'AP-7 a Alacant durant tres mesos

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha anunciat este matí a Alacant que, des d'esta mitjanit, l'autopista AP-7 que circumvala Alacant passarà a ser gratuïta durant tres mesos. La idea serà una experiència pilot que finalitzarà el 15 d'octubre i amb la qual el Ministeri vol testar si hi ha transvasament de trànsit de la circumval·lació (A7) al tram d'autopista.

La proposta busca descongestionar una carretera saturada que arriba a registrar pics de 95.000 vehicles diaris i, sobretot, buscar eliminar trànsit pesat d'una via especialment conflictiva a l'estiu per a accedir a Alacant i a les zones de platges de la localitat alacantina.

D'altra banda, Puente ha volgut actualitzar treballs relacionats amb les connexions ferroviàries i ha donat per fet que no s'electrificaran les vies de San Gabriel. El ministre considera que es va en la direcció correcta juntament amb la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alacant per a portar avant la variant de Torrellano.

En el paquet d'anuncis, el titular de Transports ha anticipat també una inversió de 90 milions per a actuacions en carreteres. En concret, un tram de 4 quilòmetres entre l'A3 i l'A7 per import de 50 milions que es licitarà de manera immediata. Per una altra, la millora dels accessos al polígon Las Atalayas i a la Universitat d'Alacant per 40 milions més.

