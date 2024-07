El Xúquer i el Segura acumulen la mitat dels abocaments amb restes perilloses dels rius espanyols

El Xúquer i el Segura acumulen més de la mitat dels abocaments amb substàncies perilloses de les conques espanyoles. Encara que el primer és el que comptabilitza un volum més elevat en l'àmbit nacional, amb quasi 330 milions de metres cúbics a l'any, el segon és el que major increment ha experimentat des de 2020. Si llavors a penes donava compte d'uns 38 milions, en l'últim cens del Ministeri per a la Transició Ecològica la xifra s'havia disparat fins als 309 milions. En el conjunt d'Espanya el total ascendix a 1.255 milions.

Encara que són legals, estos abocaments contenen restes tòxiques, persistents o bioacumulables, així com d'altres que comporten un risc anàleg. Una cosa que obliga a establir uns criteris més estrictes quant al seguiment i l'avaluació de l'estat de les aigües superficials, així com les normes de qualitat ambiental. És el cas del mercuri, plom, seleni, arsènic, benzé, cianur, clor, coure o zinc. Les autoritzacions impliquen, doncs, que els responsables de la seua generació hagen de realitzar controls i anàlisis més exhaustives.

El permís se sol·licita a les confederacions hidrogràfiques en el cas que estes derivacions acaben en terreny pertanyent al domini públic hidràulic (rius, rambles, rierols, embassaments o aqüífers). Un altre cas seria que acabaren en la mar o en la desembocadura dels rius (aigües de transició) i l'organisme encarregat de gestionar eixes peticions són les comunitats autònomes si es travessa diverses províncies, com el cas del Xúquer i el Segura.

Al Xúquer es van permetre durant 2022 un total de 27 abocaments amb elements d'este tipus, mentres que en el Segura se'n van comptabilitzar fins a 54, segons les dades de l'anuari que publica el Miteco. Sense partícules perilloses, es van abocar 277.243 metres cúbics a l'any en la conca del primer, i 3.999.002 més en el cas del segon. Les dos conques valencianes són les que llancen les xifres més elevades, encara que els primers llocs en el rànquing nacional, encara que pot influir, no estan lligats ni a la superfície de la demarcació ni a la població que habita eixa superfície.

Piscifactories i gasístiques

Quant als abocaments industrials totals, la xifra ascendix a 17.561.525,179 metres cúbics, dels quals 735, 4 corresponen al Xúquer i 1.842 al Segura. El 48 % del volum d'aigües residuals industrials es genera a través dels processos de refredament, per la qual cosa, en este cas, la contaminació no és química, sinó física (tèrmica). Gasístiques, petrolieres, químiques i nuclears són les que més recorren als refrigerants. Generació elèctrica i piscifactories són, per contra, les que més aigua necessiten per al dia a dia de les seues activitats productives.

Encara que es tracte d'abocaments autoritzats pels organismes de conca o les conselleries de torn, els grups conservacionistes alerten del perill que comporten sobre el medi natural. Ecologistes en Acció, en concret, és dels més crítics i en tots els seus balanços anuals sobre contaminació i col·loca el focus en la necessitat d'una major vigilància per part de l'Administració cap a les empreses, especialment aquelles que solen vorejar (quan no superar) els límits establits per la llei i que impedixen el compliment dels objectius ambientals marcats per la Unió Europea per a l'any 2027.

Suscríbete para seguir leyendo