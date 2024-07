Awa Fam torna a casa com la millor sub-20 d’Europa

El Vell Continent ja coneix Awa Fam. El gran nom propi que ha deixat el recent Europeu sub-20 femení no ha sigut el d’una de les campiones amb la selecció de França sinó el de la pivot del València Basket. La de Santa Pola va tancar diumenge una actuació encara més brillant que la medalla d’or que li va valdre per a ser reconeguda com a MVP del campionat i per a avisar el món que, a més d’una jove promesa, ja és una realitat del bàsquet.

Amb 18 anys acabats de complir, Awa va fer seua la pintura davant de jugadores dos anys majors que ella. De fet, podrà disputar també l’Europeu sub-18 a l’agost per a buscar eixe títol que se li ha escapat i posar la cirereta a un any colossal. Esta temporada ha sigut l’MVP de l’LF Challenge amb La Cordà Paterna i ha anat guanyant protagonisme en els plans de Rubén Burgos en el primer equip del València Basket, amb el qual ha sigut campiona de la Supercopa, la Copa de la Reina i la Lliga Femenina Endesa en un triplet inoblidable de les taronja. També va ser l’estendard de l’equip júnior en el seu subcampionat d’Espanya. Ha viscut a cavall entre tres categories i encara li ha quedat temps per a debutar amb la selecció absoluta en els partits preparatoris dels Jocs Olímpics. De ben segur serà un dels puntals en l’equip de Miguel Méndez de cara al cicle de Los Angeles 2028.

