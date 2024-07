Compromís presenta una proposta per a ajudar les famílies celíaques a l’Alcúdia de Crespins

La proposta presentada pel grup liderat per Pepe Garrigós demana la creació d’un programa d’ajudes a les persones amb celiaquia. Estes persones i les seues famílies han de fer front a forts costos derivats del preu dels productes sense glútens que es veuen obligades a consumir.

Garrigós ha declarat: “Volem un nou programa integral d’assistència i recursos dissenyat per a brindar suport a les persones celíaques i les seues famílies. Un programa que ajude en les múltiples facetes de la vida amb malaltia celíaca, proporcionant suport nutricional, emocional i educatiu”.

Entre d’altres, la proposta inclou l’assessorament nutricional personalitzat, les consultes gratuïtes amb dietistes especialitzats en malaltia celíaca, l’elaboració de plans d’alimentació personalitzats que garantixen una dieta sense gluten balancejada i nutritiva. A més, la proposta també aborda l’educació i la conscienciació referent a la celiaquia amb tallers i seminaris sobre la malaltia celíaca, guies i materials educatius accessibles en línia.

Un altre aspecte que es treballa en la proposta és el suport psicològic, amb grups de suport, sessions d’assessorament, etc. Un altre aspecte important que es treballa és el de l’accés a una millor alimentació sense gluten, demanant la col·laboració amb supermercats i productors locals per a oferir descomptes en productes sense glútens i afavorir la distribució de cistelles bàsiques sense glútens a famílies de baixos recursos.

La moció també planteja la integració de les persones celíaques i les seues problemàtiques, oferint activitats recreatives i educatives, fires de salut i actes de conscienciació.

Garrigós ha declarat: “Amb esta moció entenem els desafiaments únics a què s’enfronten les famílies celíaques, hi estem compromesos i sol·licitem a l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins el suport necessari per a viure vides saludables i plenes”. A més, ha afegit: “La nostra moció està dissenyada per a empoderar estes famílies amb la informació, els recursos i la comunitat que necessiten”.

