La discoteca del Montgó a Xàbia no vol col·lapse de cotxes

Este estiu s’ha acabat la barra (cuneta) lliure per als cotxes en la carretera de la Plana (al parc natural del Montgó), carretera que porta al far, al mirador i a l’àrea recreativa del cap de Sant Antoni. L’Ajuntament de Xàbia ja va clavar, per Setmana Santa, bol·lards en les cunetes. La discoteca Hacienda, una de les primeres d’Espanya i que compta amb llicència des de 1966, se suma a mantindre els cotxes a ratlla. Ha col·locat un cartell ben explícit. Deixa clar que està prohibit aparcar en la carretera i que el lloc on deixar el vehicle és l’aparcament de la discoteca.

Urgia prendre mesures després del que es va viure l’estiu passat (i els anteriors). Els cotxes col·lapsaven la carretera. Alguns veïns de la Plana (partida de casetes tradicionals que està dins del parc del Montgó) quasi no podien travessar el tap de vehicles aparcats en les cunetes i la marabunta de gent que, a primera hora del matí, eixia de la discoteca. La carretera era una gresca. Els veïns temien que si hi havia una emergència (un incendi forestal, per exemple) els camions de bombers i les ambulàncies no podrien passar.

Traure’s els cotxes de damunt

Ara, amb els bol·lards i el clar advertiment de la discoteca, s’espera que la carretera es traga els cotxes de damunt. L’estiu passat també van ocórrer escenes ben curioses. Un conductor, després d’una nit de festa, va parar el cotxe i es va quedar adormit. El vehicle estava enmig de la carretera de les Planes. Va haver-hi embossament. El conductor dormia tan a gust que ni les botzines el despertaven.

