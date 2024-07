Una empresa opta a la permuta de vivenda construïda per sòl a València

Una única empresa s’ha interessat per la subhasta de sòl a canvi de vivendes ja construïdes convocada per l’Ajuntament de València. L’empresa promotora oferix un edifici de 86 vivendes de protecció pública, que en l’actualitat ja s’està construint al barri de la Font de Sant Lluís. L’Ajuntament va publicar fa dos setmanes l’anunci per a adquirir, mitjançant permuta de solars, vivendes ja construïdes per a posar en el mercat de manera ràpida lloguers assequibles.

Es tracta d’una de les iniciatives que formen part del Pla + Vivenda que l’alcaldessa de València va presentar a mitjan juny i que suposarà la construcció de 954 vivendes de protecció pública. València vol continuar sumant vivendes de protecció pública i, amb la subhasta de sòl, se sumaran 86 vivendes més que ja estan en construcció a les 131 que va comprar a Safranar en exercici del dret de retracte.

La subhasta de sòl a canvi d’edificis ja construïts es va publicar en el butlletí oficial el passat 20 de juny. Es tracta d’una fórmula que busca reactivar solars públics per a l’obtenció de vivendes. Els quatre solars que oferix l’Ajuntament es troben a Malilla, en el sector Font de Sant Lluís, i tenen una superfície de 2.813 m² de sòl i 42.199 m² de sostre. Unes parcel·les en les quals l’empresa podrà contruir 400 vivendes, que, segons les condicions de la subhasta, hauran de destinar-se a vivenda de protecció pública de lloguer.

L’estimació prèvia que s’havia realitzat estimava una possible permuta dels solars amb l’adquisició d’entre 75 i 100 vivendes de protecció pública, que finalment s’han concretat en 86 vivendes segons la proposta plantejada.

“Les empreses disposaven de 15 dies per a presentar les seues ofertes. I, una vegada finalitzat el termini, sobre la taula tenim una proposta que suposarà que l’Ajuntament, en el segon trimestre de 2026, ja serà el propietari de 86 vivendes noves de protecció pública que es destinarà a vivendes de lloguer assequible”, explica el regidor d’Urbanisme, Juan Giner.

Malgrat que només una empresa s’ha interessat per la subhasta, el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, indica que l’Ajuntament “valora esta oferta que ara haurà de ser analitzada pels tècnics de l’Ajuntament, però que d’entrada suposa un clar suport a una de les vies que, dins del Pla + Vivenda, hem obert per a incrementar el nombre de vivendes de protecció pública de què disposa la ciutat de València”. “La nostra idea era posar en marxa diferents vies per a lluitar contra tots els problemes derivats en l’àmbit de la vivenda. I, amb la permuta de vivendes per sòl, mobilitzem eixa gran borsa de sòl municipal destinada a ús residencial que durant molts anys, inexplicablement, ha estat paralitzada”, ha continuat el regidor Giner.

“A més, suposa una iniciativa més que demostra que l’impuls de la col·laboració publicoprivada és fonamental per a aconseguir l’objectiu comú d’augmentar l’oferta de vivenda assequible existent a la ciutat, tant en compra com en règim de lloguer”, assegura Giner.

