L’exconsellera Elisa Núñez es dona de baixa de Vox per “no compartir” la ruptura amb el PP

L’exconsellera de Justícia, Elisa Núñez, ha sol·licitat la seua baixa d’afiliació a Vox per no compartir la ruptura ordenada per Santiago Abascal dels governs autonòmics, així com la “deriva radical” que assegura que està duent a terme la formació en matèria d’immigració il·legal i de lluita de violència contra la dona. En una carta a la qual ha tingut accés este periòdic demana la seua baixa de la formació i mostra la seua posició contrària a l’eixida dels governs autonòmics amb el PP, dels quals formava part a la Comunitat Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo