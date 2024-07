“Quasi em marege per la forta olor de quitrà”

L’abocament d’hidrocarbur que este matí ha arribat a les platges del Parc Natural de la Devesa ha sorprés banyistes i visitants d’este valuós enclavament natural. Una de les banyistes sorpresa pel tancament a mitjan matí de les platges de l’Arbre del Gos i el Saler decretat per l’Ajuntament de València explicava a Levante-EMV que cap a les 11 estava prenent el sol perquè no s’havia atrevit a entrar en l’aigua pel fort onatge (en eixe moment hi havia bandera groga). El que anava a ser un dia tranquil de platja, sense tot just turistes a les platges recentment regenerades del parc, ha canviat de sobte. “De seguida he vist que havien posat la bandera roja i he sentit una forta olor”. “Ha sigut qüestió de mitja hora. He arribat a marejar-me un poc”, assegura María Luisa, que ha decidit tornar a casa. “Me’n vaig perquè això no sé per on pot eixir”, relata.

Joseba acaba d’arribar a València des de Sant Sebastià i en el seu primer dia de bany no havia percebut res estrany. “Acabem d’arribar i estem muntant el quiosquet”. “És cert que fa una olor rara però com som del nord no sabíem molt bé si això era així sempre”, confessa, sense saber molt bé com afrontar una jornada de platja relativament calorosa. “Si no es poden ficar els peus en l’aigua, caldrà fer passejos a la dutxa i tornar”, medita.

Banyistes sense poder entrar a l’aigua en les platges de la Devesa, tancades ara per l’abocament d’hidrocarbur d’un vaixell / JMLÓPEZ

La taca es desplaça al sud

Ángel té els peus tacats de fuel, però aguanta en primera fila l’impacte del sol i la contaminació. Són diverses desenes de famílies resistint. Ell, la seua dona Mari Ángeles i el seu fill han arribat de Montijo (Badajoz) convidats per un familiar i encadenen diversos dies de mala sort. Banderes roges per onatge i ara un inesperat abocament. “La taca se n’està anant cap al sud espentada pel vent i els socorristes ens han dit que van posant banderes roges en la mateixa direcció. A veure fins a on arriba això. Nosaltres igual ens n’anem a Alboraia, que allí per fi podrem banyar-nos”, esperen. Es dona la circumstància que la platja d’Alboraia, al nord, seguix tancada també per abocaments.

Turistes, calor i sense poder refrescar-se

Després de l’alerta per abocament de Capitania Marítima, que ha activat el Pla marítim nacional i tracta de localitzar l’origen de l’abocament d’hidrocarbur en les costes valencianes, l’Ajuntament de València i la Generalitat han activat els seus propis plans d’actuació. Les platges afectades, Arbre del Gos i el Saler, s’han tancat al bany i en estes oneja la bandera roja per abocament. A més, la Policia Local

