Troben el cos d’un banyista surant en el cap de l’Horta a Alacant

Els servicis d’emergència han rescatat, este matí, el cadàver d’un banyista d’uns 50 anys que ha aparegut surant en el cap de l’Horta a Alacant, a l’altura del far. L’autòpsia aclarirà si ha mort per ofegament o per una altra causa.

El crit d’alarma l’ha fet a primera hora del matí una persona que caminava per la sendera del cap de l’Horta. Immediatament s’han desplaçat al lloc efectius de la Policia Local, Policia Nacional, servicis sanitaris i bombers del Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) d’Alacant.

El cos ha sigut rescatat de l’aigua i era d’un home d’entre 50 i 60 anys que portava un vestit de bany i no portava cap documentació ni una boia de senyalització que solen portar els nadadors.

Els sanitaris han confirmat la defunció del banyista, que no presentava signes de violència, i la comissió judicial s’ha presentat en el lloc cap a les deu del matí i s’ha procedit a l’alçament del cadàver a les 10.15 hores.

Autòpsia

El cadàver ha sigut traslladat des del far fins al furgó funerari amb l’ajuda dels bombers de l’SPEIS i ha sigut portat a l’Institut de Medicina Legal d’Alacant, on se li practicarà l’autòpsia per a aclarir les causes de la defunció. La hipòtesi que es planteja és que va morir per causes naturals mentres nadava, segons fonts policials.

Els agents de la Policia Local i de la Policia Nacional han estat buscant sense èxit les pertinences personals del banyista mort en la zona del far del cap de l’Horta, però no han trobat res que permeta la seua identificació.

