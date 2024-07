Aena invertix 19 milions en una planta solar de 41.000 plaques a l'aeroport de Manises

El gestor aeroportuari Aena invertirà 19 milions d'euros en una planta fovoltaica de 41.776 plaques solars a l'aeroport de Manises. La planta d'autoconsum tindrà una potència de 25 megavats i està situada en terrenys dels termes municipals de Quart de Poblet i Manises. Aena promou esta mena de plantes en els principals aeroports espanyols, com també està fent Ports de l'Estat en emplaçaments portuaris com València.

El projecte es diu Planta Solar Fotovaltaica Aena Aeroport València i comptarà amb una subestació per a l'evacuació de l'energia. Aena ha remés la documentació del projecte a la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Indústria, que és la que té competències per a autoritzar-ho. A més, ha sotmés a informació pública l'estudi d'impacte ambiental, que haurà de tramitar la Conselleria de Medi Ambient.

Ubicació

La planta solar se situarà en una parcel·la pertanyent a les zones de reserva aeroportuària i de subsistema de moviment d'aeronaus de què disposa Aena a l'aeroport de Manises. La instal·lació estarà dividida en dos parts.

Ubicació de la planta d'Aena a l'aeroport de Manises / Levante-EMV

Extensió

El projecte s'emmarca dins dels plans de descarbonització d'Aena. El Pla d'acció climàtic d'Aena arreplega l'objectiu del gestor aeroportuari de ser "carboni neutral en 2026 i net zero en 2040. Entre les actuacions previstes per a aconseguir-ho hi ha la implantació de camps fotovoltaics en el sistema general aeroportuari". La planta de l'aeroport de Manises ocuparà 35,41 hectàrees, una extensió equivalent a 70 camps de futbol.

