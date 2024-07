Apareixen les primeres aus xopades de fuel al Saler

L'Associació Professional d'Agents Mediambientals de la Comunitat Valenciana ha difós la imatge d'un ocell xopat de fuel. És la primera víctima de l'abocament que ahir va arribar a les platges del Saler, l'Arbre del Gos i la Garrofera, en el litoral sud de València. Segons expliquen fonts de l'organització no governamental SEO Birdlife a Levante-EMV, de moment només s'han arreplegat dos aus afectades i –a falta la confirmació oficial– segurament es tracta de corriols camanegres, l'espècie que nidifica a les platges de l'Albufera.

En el conjunt de tot el parc natural es localitzen entre 50 i 60 parelles de corriols camanegres, però en la zona on s'ha concentrat l'abocament sol nidificar una única parella i no tots els anys. El fet que la taca no s'haja estés cap al sud, i la Gola de Puchol haja actuat com a dic de contenció sembla que serà determinant: "És possible que altres exemplars s'hi puguen veure afectats, però no creiem que el problema escale a majors", assenyalen en SEO Birdlife. "A més, estem en època de cria i els pollets ja tenen la capacitat de volar", afigen.

