Bandera groga a les platges de Dénia per les meduses

Les meduses no saben de fronteres. Este matí, la platja de l'Arenal de Xàbia ha despertat envaïda d'estos urticants invertebrats. I a Dénia també han arribat. De fet, a les platges oneja la bandera groga per l'entrada de meduses de l'espècie 'pelagia noctiluca'. Només cal fregar els seus tentacles per a sentir una frisança immediata.

L'Ajuntament denier ha aclarit que la quantitat de meduses que s'ha detectat no és alarmant. Els socorristes han hissat la bandera groga perquè els banyistes s'hi capbussen amb precaució.

Xafogor i meduses

L'arribada d'estos bancs de meduses a les platges de Dénia i Xàbia coincidix amb un dia de xafogor en el qual abellix escabussar-se en la mar. Millor quedar-se en l'arena i refrescar-se amb la carícia de la brisa marina. Millor una carícia que la pessigada d'una medusa.

